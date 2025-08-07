Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 07. Csütörtök Ibolya napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Súlyos sérülést szenvedett az óbudai lövöldöző egyik áldozata

2025. augusztus 07., csütörtök 15:24 | HírTV

Légpuskával lőtt a lomtalanító munkásokra egy férfi Óbudán. A vádirat szerint a férfi erkélyéről adott le több lövést, amikor a munkások épp pakolták a lomokat.

  • Súlyos sérülést szenvedett az óbudai lövöldöző egyik áldozata

Egy 57 éves férfi ellen emelt vádat az ügyészség, aki 2023 szeptemberében légpuskával lőtt rá két lomtalanító munkásra Óbudán, írták a közleményükben.

A férfi a lakásának erkélyéről figyelte a közterületen dolgozó férfiakat, majd elővette a lakásban tartott légpuskáját, és több lövést adott le irányukba.

Az egyik munkást hátközépen, derékmagasságban találta el, a lövedék 8 napon belül gyógyuló sérülést okozott. A másik férfit a nyaka jobb oldalán érte a lövés.

A lövedék közel két centiméter mélyen fúródott be, a nyaki verőér közelében.

A férfi szervezetében gyulladásos folyamatok indultak el, de az orvosok meg tudták akadályozni a vérmérgezést.

A vádirat szerint a férfi a reggeli órákban az erkélyről figyelte a munkások tevékenységét, mielőtt rálőtt volna a két férfira.

Az ügyészség egy fél évvel korábbi esetet is megemlít: 2023 februárjában a vádlott a lakása közelében belerúgott egy arra haladó autó oldalába, amivel 250 ezer forintos kárt okozott. A nyomozás során kiderült, hogy a kocsi tulajdonosa röviddel korábban egy hibás, használt mosógépet vásárolt a férfitól, a rongálás pedig a reklamációt követően történt.

Az ügyészség súlyos testi sértés kísérlete, rongálás és garázdaság miatt végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

 

Forrás: szeretlekmagyarorszag.hu

Fotó: bing.com

További híreink

Változás a rezsiszámlákon! Erre fokozottan figyeljen!

Egy csapatban Bayer Zsolt, Görbicz Anita, Tóth Gabi és sokan mások – ők már a ZEBRA-kör tagjai

Segélykiáltás a kertből: mit jelez, ha a fügefa levelei száradni kezdenek?

Rohamot kapott egy kisfiú a pápai strandon, nem akárki sietett a segítségére

Ha ma vizsgáznál, vajon átmennél? - KRESZ alapkérdések kvíz

Miért voltak ragasztószalagok Dibusz Dénes mezén a BL-meccsen?

Megvan a Bayern München legendájának új csapata

Hányszor kell megmosni a rizst főzés előtt? Egy élelmiszermérnök tanácsa

Sokkoló merénylet a miniszterelnök ellen! - őrizetben a tettes, döbbenetes tervre derült fény

További híreink

Milorad Dodik: nem megyek sehova

Zelenszkij eltüntethette a terhelő bizonyítékokat – botrány a kijevi vezetés körül

Egy csapatban Bayer Zsolt, Görbicz Anita, Tóth Gabi és sokan mások – ők már a ZEBRA-kör tagjai

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Sokkoló merénylet a miniszterelnök ellen! - őrizetben a tettes, döbbenetes tervre derült fény
2
Egy csapatban Bayer Zsolt, Görbicz Anita, Tóth Gabi és sokan mások – ők már a ZEBRA-kör tagjai
3
Meghalt Szamos Miklós cukrász
4
Trump lenyomta a brit miniszterelnököt
5
Pártszimpátia alapján osztja az észt? – Lebukott a „független szakértő"
6
Nem tájékoztatták Magyar Péterék a nagyadorjáni polgármestert, hogy pártrendezvényt tartanak + videó
7
Napindító: Lerántotta a leplet a lengyel politikus az Európai Bizottságról + videó
8
Vezércikk - Magyar Péterék perrel fenyegetik az erdélyi Nagyadorján polgármesterét + videó
9
Kreml: megállapodás született az orosz-amerikai csúcstalálkozóról
10
A Meloni-kormány megbuktatásán dolgoznak az olasz ügyészek + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!