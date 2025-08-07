Súlyos sérülést szenvedett az óbudai lövöldöző egyik áldozata

Megosztás itt:

Egy 57 éves férfi ellen emelt vádat az ügyészség, aki 2023 szeptemberében légpuskával lőtt rá két lomtalanító munkásra Óbudán, írták a közleményükben.

A férfi a lakásának erkélyéről figyelte a közterületen dolgozó férfiakat, majd elővette a lakásban tartott légpuskáját, és több lövést adott le irányukba.

Az egyik munkást hátközépen, derékmagasságban találta el, a lövedék 8 napon belül gyógyuló sérülést okozott. A másik férfit a nyaka jobb oldalán érte a lövés.

A lövedék közel két centiméter mélyen fúródott be, a nyaki verőér közelében.

A férfi szervezetében gyulladásos folyamatok indultak el, de az orvosok meg tudták akadályozni a vérmérgezést.

A vádirat szerint a férfi a reggeli órákban az erkélyről figyelte a munkások tevékenységét, mielőtt rálőtt volna a két férfira.

Az ügyészség egy fél évvel korábbi esetet is megemlít: 2023 februárjában a vádlott a lakása közelében belerúgott egy arra haladó autó oldalába, amivel 250 ezer forintos kárt okozott. A nyomozás során kiderült, hogy a kocsi tulajdonosa röviddel korábban egy hibás, használt mosógépet vásárolt a férfitól, a rongálás pedig a reklamációt követően történt.

Az ügyészség súlyos testi sértés kísérlete, rongálás és garázdaság miatt végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

Forrás: szeretlekmagyarorszag.hu

Fotó: bing.com