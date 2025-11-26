Keresés

Belföld

Súlyos mulasztások és túlárazott pénzkezelések merültek fel a Budapest Brandnél + videó

2025. november 26., szerda 06:55 | HírTV

A témáról Szepesfalvy Anna a Fidesz fővárosi képviselője mondott véleményt.

  Súlyos mulasztások és túlárazott pénzkezelések merültek fel a Budapest Brandnél + videó

Szepesfalvy Anna : ,,Van egy nagyon jól körülhatárolható baloldali érdekcsoport akik évről évre több pénzt vihettek haza például a Medián, a 21 Kutató Központ az Arc. Azt gondolom hogy amikor ilyen sok pénzt költ el a főváros vezetése tanácsadásra, akkor fölvetődik a kérdés hogy miközben nyáron sorra gyulladtak ki a buszok feltehetően azért mert a karbantartásra viszont nem jutott elegendő mennyiségű forrás, akkor jól gazdálkodik-e a főváros."

Komment - 1300 milliárdos adócsomagra készül a Tisza + videó

Keserédes ferencvárosi győzelem az Európa Ligában

A zsebmessiás feketelevese: Privatizált egészségügy és egekbe szökő adók +videó

