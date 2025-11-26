Súlyos mulasztások és túlárazott pénzkezelések merültek fel a Budapest Brandnél + videó

Megosztás itt:

Szepesfalvy Anna : ,,Van egy nagyon jól körülhatárolható baloldali érdekcsoport akik évről évre több pénzt vihettek haza például a Medián, a 21 Kutató Központ az Arc. Azt gondolom hogy amikor ilyen sok pénzt költ el a főváros vezetése tanácsadásra, akkor fölvetődik a kérdés hogy miközben nyáron sorra gyulladtak ki a buszok feltehetően azért mert a karbantartásra viszont nem jutott elegendő mennyiségű forrás, akkor jól gazdálkodik-e a főváros."