Letért az úttestről és árokba borult egy autóbusz a 74-es főút 26-os kilométerénél, a Zala megyei Hahótnál – számolt be róla a katasztrófavédelem. A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a pacsai hivatásos és a gelsei önkéntes tűzoltók érkeztek ki. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

