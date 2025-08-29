Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 29. Péntek Beatrix, Erna napja
Jelenleg a TV-ben:

Tranzit - Szijjártó Péter

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Súlyos bűncselekmények elkövetői, munkakerülők nem költözhetnek Pilis városába

2025. augusztus 29., péntek 11:11 | MTI

Döntött Pilisen a képviselő-testület: többek között az életellenes, az erőszakos, a drogos bűncselekmények elkövetői és a munkakerülők előtt zárva lesz a város kapuja hétfőtől - tudatta László Attila, a város polgármestere az MTI-vel közleményben pénteken.

  • Súlyos bűncselekmények elkövetői, munkakerülők nem költözhetnek Pilis városába

A rendeletet szeptember 1-től alkalmazni kell belföldi és külföldi természetes személyek ingatlanszerzésére, belföldi és külföldi természetes személyek lakcímének - lakóhely, tartózkodási hely vagy szálláshely - létesítésére, illetve ezekkel kapcsolatos helyi eljárási szabályokra. Pilis Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önazonosság védelmében az alábbi jogvédelmi eszközöket vezette be: elővásárlási jog, lakcímlétesítési tilalom, lakcímlétesítési engedély, betelepülési hozzájárulás.

Ezentúl nem létesíthet Pilis Város közigazgatási területén található ingatlanban lakcímet az a büntetett előéletű személy, akit a bíróság emberölés, emberrablás, emberkereskedelem és kényszermunka, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény, kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása elkövetése miatt jogerősen elítélt. A rendelet kiterjed az előző pontban foglaltakon túli bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt, büntetett előéletű személyre, aki a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól még nem mentesült, a mentesülés bekövetkezéséig. Továbbá arra is, akit a képviselő-testület, Pilis város polgármestere vagy Pilis város jegyzője jogerősen bírsággal sújtott és a bírságot megállapító jogerős határozat alapján a bírságot nem fizette meg, vagy, aki a bírságot megállapító jogerős határozat alapján a bírságot megfizette, de a bírság megfizetésétől számított egy év még nem telt el.

Nem létesíthet lakcímet az sem, aki a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik legalább egy éve folyamatosan fennálló társadalombiztosítási jogviszonnyal, továbbá, aki a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik legalább egy éve folyamatosan fennálló munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal, ideértve a gyermekgondozás-nevelés miatt igénybe vett családtámogatási ellátásokat is. Szintén nem létesíthet lakcímet, aki a kérelem benyújtásakor nem tudja igazolni, hogy rendszeres, minimálbért elérő jövedelemmel rendelkezik.

A rendelet kitér az olyan gazdasági társaságok tulajdonosára is, akinek a tulajdonában vagy vezetése alatt álló gazdasági társasága a kérelem benyújtásakor szerepel a Nemzeti Adó-és Vámhivatal adóhiányosok, hátralékosok, végrehajtás alatt állók adatbázisában.

Mérlegelési jogkört is kapott a képviselő-testület: az a betelepülni kívánó sem létesíthet lakcímet, akit a rendelkezésre álló információk, előélete alapján, személyes meghallgatását követően a közösségi együttélés szabályainak betartására alkalmatlannak tart a testület.

A képviselő-testület a rendeletben arról is döntött, hogy aki a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli, szintén nem létesíthet lakcímet Pilis városában.

"Rendet, biztonságot és fejlődést Pilisen!" - áll a város polgármesterének közleményében.

MTI

További híreink

Korábban jön az őszi óraátállítás – mutatjuk, mikor és hogyan készüljünk rá

Brüsszeli szöveget mondott Niedermüller Péter

Csecsemőgyilkosság Nagydorogon: elképesztő, mit csinál a rácsok mögött a letartóztatott anya, Viktória

Az ETO edzője nem kertelt, elmondta, mi okozta csapata vesztét a Konferencialiga selejtezőjében

Hidegzuhany, rossz hírt kapott a válogatott Sallai, kitehetik a csapatból

Teljes káosszal folytatódik a Forma–1, de ezúttal nem Verstappen miatt

Kijev terrortámadása az EU ellen?

„Levetették a bugyinkat és széttárt lábbal kellett állnunk" – döbbenetes dolgokat állít egy síugrónő

Háború Ukrajnában: Oroszország a háború egyik legnagyobb légitámadását hajtotta végre Ukrajna ellen + videó

További híreink

Háború Ukrajnában: Oroszország a háború egyik legnagyobb légitámadását hajtotta végre Ukrajna ellen + videó

Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán

Képmutatás leleplezve: Brüsszel és Ukrajna titokban orosz olajat vásárol, miközben Magyarországot támadja

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre Hódmezővásárhelyen + videó
2
Vezércikk - Árad a nyúlcipő + videó
3
Zsarolni és megtörni Orbán Viktort, zsarolni és megtörni Magyarországot + videó
4
Kijev terrortámadása az EU ellen?
5
Háború Ukrajnában: Oroszország a háború egyik legnagyobb légitámadását hajtotta végre Ukrajna ellen + videó
6
Diplomáciai feszültség: berendelték a magyar nagykövetet Kijevbe
7
A tihanyi Tranzit fesztivál élőben a HírTV műsorán + videó
8
Háttérkép - Brüsszel új kedvence: Ukrajna három év alatt lenyeli, amit Magyarország két évtized alatt se látott + videó
9
Perverz és túl alacsony a mostani adó Magyar Péter szövetségese szerint
10
Láncreakció: Megdöbbentő lépésre készülhetnek Ukrajnában + videó

Legfrissebb híreink

MET: Ormai László-díjat kap Bognár György

MET: Ormai László-díjat kap Bognár György

 A legmagasabb edzői elismerésben részesült, vagyis mesteredző lett többek között Kissné Oroszi Edit, míg Bognár György munkáját Ormai László-díjjal ismerte el a Magyar Edzők Társasága (MET) mesteredzői kollégiuma.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!