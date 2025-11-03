Súlyos adatárulás a Tiszánál: Orbán Viktor bejelentette, ukrán kézbe kerültek a magyar adatok + videó

Megosztás itt:

A Tisza Párt körül kirobbant adatvédelmi botrány ma hivatalosan is a legmagasabb kormányzati és nemzetbiztonsági szintre emelkedett. Ez már régen nem egy párt „technikai hibája”; ez egy súlyos, az egész országot érintő ügy. A helyzet komolyságát jelzi, hogy Orbán Viktor miniszterelnök összehívta a nemzetbiztonsági kabinet kulcsfiguráit – köztük Pintér Sándort, Rogán Antalt, Gulyás Gergelyt és Lázár Jánost –, és haladéktalan kivizsgálást rendelt el.

A lépés hátterében az a tény áll, hogy a botrány immár nem csupán adatvédelmi aggályokat, hanem nemzetbiztonsági kérdéseket is felvet. A vizsgálat fókuszában az a sajtóhír áll, miszerint a csaknem kétszázezer magyar állampolgár személyes adatainak kiszivárgásában ukránok is részt vehettek.

A puszta tény, hogy a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság (NAIH) mellett már a nemzetbiztonsági szervek is nyomoznak az ügyben, jelzi az ügy rendkívüli súlyát. A vizsgálat célja annak kiderítése, hogy a 200 ezer magyar állampolgár adatai pontosan hova és milyen céllal kerülhettek, illetve hogy a felmerült külföldi érintettség milyen kockázatot jelent Magyarországra nézve.