Az államfő hangsúlyozta: személyesen is megerősíti, hogy most, amikor pusztító árvizeket él meg e vidék, számíthatnak ránk, Magyarországra is.

Hozzátette: csatlakozik ahhoz a széles körű összefogáshoz, amelyet a székelység és az erdélyi emberek körében tapasztalt, és adományával támogatja a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet árvízkárok enyhítését célzó tevékenységét.

Forrás: MTI

Fotó: MTI