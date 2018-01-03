2018. január 3.,
szerda, Genovéva, Benjámin napja

Sulyok: Feleleges hisztériát és félelmet kelt a kormány intézkedése

Hír TV

2018. január 3., szerda 19:26, frissítve: szerda 19:32

Honvédelmi Intézkedési Tervet elkészítését legfeljebb a katonai iskoláktól lehetne elvárni - jelentette ki Sulyok Blanka Newsroom című műsorunkban.
Óvodáktól és iskoláktól kér terrorellenes intézkedési tervet a kormány

Hír TVÓvodáktól és iskoláktól kér terrorellenes intézkedési tervet a kormány

A Tanítanék Mozgalom képviselője nem tudja komolyan venni a kormány kérést, ami egy állítólagos NATO-kötelezettségre hivatkozva várja el az iskoláktól és óvodáktól egy esetleges terrortámadásra történő felkészülést. A Civil Közoktatási Platform arra kéri az intézményvezetőket, hogy ne készítsék el az intézkedési tervezetet.

„Természetesen mindenkinek a saját lelkiismeretén vagy döntésén múlik, hogy megteszi e ezt vagy nem. Van még idő. Mi csak azt szeretnék kérni az igazgatóktól, hogy ne kapkodják ezt el. Próbáljunk megtenni közösen mindent, hogy ne tudjanak egy ilyen teljesen értelmetlen adminisztratív intézkedést rákényszeríteni az iskolákra, ami amellett hogy elveszi az időt és az energiát a valódi pedagógiai munkától teljesen felesleges hisztériát és félelmet kelt, ami megint csak káros a közösségekre nézve” – jelentette ki a Hír TV-nek a Tanítanék Mozgalom képviselője.

 

 

 

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