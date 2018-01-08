2018. január 8.,
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Süllyed a paksi reaktor

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2018. január 8., hétfő 12:46, frissítve: hétfő 12:57

Pakson alkalmatlan a lösztalaj az újabb blokkok felépítésére, a talaj már most is süllyed – írja a Népszava.

A Paksi Atomerőművet az épületsüllyedést mérő eljárások pontosítására szólította fel az Országos Atomenergia Hivatal, ez a IV.-es blokk engedélyének indoklásából derül ki.

A lap szerint az adatok arra utalnak, hogy a süllyedés mértéke a vártnál jelentősebb. Megfelelő terv pedig nincs arra, ha a 4-es blokk reaktortartályának síkja nagyobb mértékben megdőlne.

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Paksatomerőműpaksi bővítés

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