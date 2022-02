Súgógépről országértékelt az ellenzék. Márki-Zay Péter még így is bakizott

Megosztás itt:

Számos alkalommal vetették már az ellenzékiek a magyar miniszterelnök szemére, hogy beszédei során lepillant a papírjába, hogy véletlenül se veszítse el a gondolatmenetét. A “bezzeg az ellenzék” tábora saját poltikusaikra viszont nagyon büszke szokott lenni, hogy fejből mondják mondandójukat. Most sem volt ez másképp.

A mai országértékelő is nagyon gördülékenynek tűnt, igaz Márki-Zay Péter az előre megírt szöveget is döcögősen olvasta fel. Igen olvasta fel, mivel kiderült sugógép segíti ezeket a “professzionális” politikusokat. Nem csoda, hogy előre leírták a szöveget, ugyanis Márki-Zay Péter rendszerint azt állítja, hogy nem arra gondolt, amit mondott, ennek eredményeként a zsidókat, a fogyatékkal élőket, a vidékieket, a nőket és a szavazókat is sikerült már vérig sértenie.

A sugógép bevetése azonban nem először fordul elő, korábban Karácsony Gergely bukott le vele.

Fotó: Mandiner

Pesti Srácok

