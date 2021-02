Stumpf István: Fel kell kavarni az állóvizet a felsőoktatásban

1 862 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 381 875 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 97 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 13 444 főre emelkedett. Az elmúlt tíz nap járványügyi adatai alapján további romlására számít az Operatív Törzs - közölte a tiszti főorvos. Müller Cecília elmondta: akár egy harmadik hullám kezdetének küszöbén állhat a világ. Az adatok stagnálásában szerepet játszhatnak a koronavírus mutációi is, amelyek bár súlyosabb megbetegedést nem okoznak, de ragályosabbak. Amíg az oltási folyamatot nem lehet felgyorsítani, addig felelőtlenség lenne enyhíteni a korlátozásokon - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Jelen lehet Magyarországon is a koronavírus brit mutációja, és valószínűleg ez állhat az esetszámok növekedése mögött is - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Szijjártó Péter hangsúlyozta: a következő hetekben komoly mennyiségű vakcinaszállítmány fog érkezni Magyarországra. A koronavírus elleni oltás ingyenes, s a vakcinát az is megkapja, akinek nagyobb járuléktartozás miatt pénteken vagy később érvénytelenítik a taj-számát - közölte a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára a Magyar Nemzettel. Marketinges cégen keresztül kínálták a túlárazott teszteket Gyöngyösön - derítette ki híradónk. A cég csak néhány hónapja kezdett foglalkozni egészségügyi szolgáltatásokkal, sőt amikor szerződést kötött a gyöngyösi baloldali önkormányzattal, akkor éppen NAV-végrehajtás zajlott a vállalkozással szemben. Csaknem hatszoros áron biztosította a koronavírus-tesztet Gyöngyös vezetése a helyi lakosoknak. 12 700 forintot kértek egy 2300 forintos koronavírus antigéntesztért. Egy gyanús pályázat keretében Erzsébetváros baloldali önkormányzat a Freeszfe Egyesületnek adta bérbe azt az épületet, amelyet a korábbi kerületvezetés a Molnár Antal Zeneiskola számára újított fel. Kulturális álarcot viselő, nyíltan kormányellenes kampányközpontot hoznak létre Erzsébetvárosban - mondta Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője Magyarország élőben extra című műsorunkban. Az ellenzéki önkormányzatok gőzerővel panaszkodnak, segítő javaslatuk nincs, viszont azt kommunikálják, hogy minden rossz, amit a kormány tesz a helyzet javítása érdekébe - mondta Tarlós István Magyarország élőben című műsorunkban. A volt főpolgármester hangsúlyozta: nem kell politikai haszonszerzésből valótlanságot állítani. Pénteken érkezik meg a 13. havi nyugdíj első részlete, amely átlagnyugdíj esetén 37 650 forint többletet jelent - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter Facebook-oldalán. A baloldal a nyugdíjasokkal fizettette meg a válság árát - emlékeztetett Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője. A Fidesz szerint a Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt. láthatóan képtelen úgy lefolytatni egy közbeszerzési eljárást, hogy az ne hemzsegjen a szabálytalanságoktól. A Balluff Elektronika Kft. 2,1 milliárd forint értékű veszprémi kutatás-fejlesztési beruházása is segíti a magyar gazdaság dimenzióváltását - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az Európai Unió a migránsok érdekeit az állampolgárok érdeke elé helyezné - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója Magyarország élőben című műsorunkban. Ha jól halad a koronavírus-járvány elleni védőoltás beadása, májusban remélhetőleg ismét lazítani lehet a járványügyi korlátozásokon Magyarországon, és a nyár ismét meglehetősen sikeres lehet az idegenforgalomban - mondta Áder János Lengyelországban. A koronavírus elleni közdelemben az Európai Unió nem ott tart ahol szeretne, a hatékonyság és a biztonság garantálása érdekében nem engedhet a minőségi normákból - jelentette ki az Európai Biztosság elnöke az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén. Mivel globálisan alábecsültük a koronavírus elleni oltások előállításának nehézségeit, az Európai Unió most növelni akarja az oltóanyaggyártási kapacitását - jelentette ki Ursula von der Leyen. A világon 107 339 144 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 354 416, a gyógyultaké 60 025 308 a baltimore-i Johns Hopkins adatai szerint. Ausztriában életbe léptek a szigorított beutazási korlátozások. Aki be akar jutni az országba annak fel kell mutatnia egy 72 óránál nem régebbi negatív koronavírus-tesztet. A szigorítások az ingázókra is vonatkoznak. Március 7-ig meghosszabbítják az új típusú koronavírus terjedésének lassítására bevezetett korlátozásokat Németországban, hogy megakadályozzák egy harmadik fertőzéshullám kialakulását. Karantén alá helyezték Athént és környékét a koronavírus-fertőzés terjedése miatt. A döntést azért hozta meg a kormány, mert vészesen sokan kerülnek kórházba a betegség szövődményeivel. Romániában meghaladta a 750 ezret a járvány kezdete óta beazonosított koronavírus-fertőzések száma, a napi esetszámok stagnálást jeleznek, az utóbbi két hétben nem lassult a járvány terjedése. Oroszországban meghaladta a négymilliót a kimutatott koronavírus-fertőzések száma, a napi növekmény ugyanakkor nem érte el a 15 ezret, és október 17. óta a legalacsonyabb értéket mutatta. Ukrajnában ismét gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése, csaknem 3,5 ezer, az előző napinál mintegy ezerrel több új fertőzöttet jegyeztek fel, és megint kimagaslóan sokan kerültek kórházba. Meghaladta a kétmilliót a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Argentínában, a járvány az országban már csaknem 50 ezer halálos áldozatot követelt - közölte az egészségügyi minisztérium. Meghaladta a 13 milliót Nagy-Britanniában azoknak a száma, akik megkapták a koronavírus elleni vakcina első dózisát Elkezdte beindítani első németországi oltóanyaggyárát a német BioNTech, a marburgi üzemben az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett vakcinát gyártják majd - közölte a német biotechnológiai vállalkozás. A török légierő az észak-iraki Gara térségben csapást mért a Kurdisztáni Munkáspárt terrorszervezet állásaira - közölte az ankarai védelmi minisztérium. Ukrajna felajánlotta a NATO-nak, hogy használja repüléseihez és műveleteihez a Krím félsziget fölötti légteret. Nemzetközi körözést adott ki az orosz Nyomozó Bizottság az Alekszej Navalnij regionális törzseit irányító Leonyid Volkov ellen, aki az elmúlt hetek nem engedélyezett oroszországi tüntetéseinek fő szervezője volt. Az olasz rendőrség 1,3 tonna kokaint foglalt le az Olaszország déli részén található Gioia Tauro kikötőjében. Balesetek miatt több gyorsforgalmi úton is torlódás várható. Az M0-son négyes karambol lassítja a közlekedést Törökbálintnál, az M7-esen pedig Martonvásárnál egy keresztbe fordult kamion miatt egy sávon araszolnak a járművek a főváros felé. Két év két hónap börtönre ítélt nem jogerősen a Bajai Járásbíróság egy ukrán embercsempészt, aki hét szír migránst akart tavaly novemberben Ausztriába csempészni - közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség az MTI-vel. Idén eddig 10 100 határsértőt fogtak el Magyarország szerb, román és horvát határszakaszán, és 126 ember ellen indult büntetőeljárás embercsempészet miatt - közölte Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Embercsempészettel gyanúsított szír, bosnyák és horvát állampolgárokat tartóztatott le a Szekszárdi Járásbíróság. A magyar és a szlovén rendőrség együttműködése akadályozta meg, hogy magyar és külföldi állampolgárok három, feltehetően a Közel-Keletről származó, bőrre készített, egyházi motívumokat tartalmazó iratot értékesítsenek - írja a a police.hu. Vádat emeltek az ellen a 17 éves fiú ellen, aki 2020 novemberben drogok és nyugtatók hatása alatt okozott közlekedési balesetet, amelynek következtében egy idős házaspár életét vesztette - közölte a Nógrád megyei főügyész. A várható rendkívüli hideg időre tekintettel vörös kód jelzés lép életbe péntek délelőtt tíz órától, és adott esetben fogadniuk kell a hajléktalan embereket a szociális intézményeknek is - jelentette be az EMMI szociális ügyekért felelős államtitkára. Férfi kézilabda Európa-liga: Eurofarm Peliszter (észak-macedón) - Grundfos Tatabánya 21:19 Női kézilabda NB I: MTK Budapest - Győri Audi ETO KC 23:40; Váci NKSE - Boglári Akadémia-SZISE 33:28 Férfi kézilabda NB I: Veszprémi KKFT - Csurgói KK 27:19; Balatonfüredi KSE - Sport36-Komló 31:26; Dabasi KC VSE - SBS-Eger 21:29 Labdarúgó Magyar Kupa: Dorogi FC - Ferencvárosi TC 1:2; III. Kerületi TVE - Budapest Honvéd 1:3; Csákvár - Paks 2:3; Hódmezővásárhely - Puskás Akadémia 0:3; Kolorcity Kazincbarcika - MTK 1:4; Soroksár - Kisvárda 1:2; Vasas -MOL Fehérvár 1:2