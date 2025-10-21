Stummer János a parlamentben: Kapjátok be!

Megosztás itt:

Ezekben az ügyben a rendőrség - egyenként 104 és 175 ezer forint közötti - pénzbírságokat szabott ki Stummer Jánosra, aki azonban időközben - még mielőtt jogorvoslati kérelmét elbírálhatták volna - országgyűlési képviselői mandátumot szerzett, így a mentelmi jog akadálya az eljárás lefolytatásának és a jogorvoslati kérelem elbírálásának.

A mentelmi bizottság határozatában a testület elnöke azt indítványozta, hogy a közvádas ügyekhez hasonlóan ezekben a szabálysértéssel kapcsolatos ügyekben is függesszék fel mentelmi jogot. A határozat szerint Stummer János - aki tagja a mentelmi bizottságnak - részt vett az ügyeivel kapcsolatos ülésen, elmondta, hogy tetteit és azok következményeit vállalja, de saját ügyében a bizottsági döntéshozatal során nem kíván szavazni.

Stummer János azt mondta, amit tett, a legjobb meggyőződése szerint tette, és ma is így cselekedne.

"Kedves uraim, vegyétek el nyugodtan a mentelmi jogomat, és kapjátok be!"

- zárta felszólalását.

Az elnöklő Latorcai János azt mondta, a képviselő felszólalása méltatlan volt mindenkihez, és ne csodálkozzon, ha folytatása lesz az ügynek.