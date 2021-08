Stratégiai megállapodást kötött a Mészáros Csoport öt egyetemmel

Stratégiai megállapodást kötött a Mészáros Csoport a Szegedi és a Pécsi Tudományegyetemmel, a Neumann János, a Pannon valamint az Óbudai Egyetemmel – jelentették be a Mészáros Alapítvány jubileumi, idén Egerszalókon megrendezett éves konferenciáján. A megállapodások célja az együttműködésben részt vevő campus-okon folyó kutatásfejlesztések elősegítésén túl a közös termékfejlesztéseken át gyakorlati képzés biztosítása, valamint a doktori képzés támogatása, megnyitva ezzel a hallgatók számára a sikeres karrierutat.

A Mészáros Alapítvány V. konferenciájának megnyitóján előadást tartott Dr. György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára, aki elmondta: „abban, hogy Magyarország élen jár a gazdaság újraindításában és a válságkezelést nemzetközi összehasonlításban is megnyertük, a gazdaságpolitikai intézkedések mellett nagy szerepe van azon vállalatoknak, amelyek a versenyképesség megtartása érdekében nem halasztották el beruházásaikat és innováltak. Ebben segítették őket a kormány azon intézkedései, amelyek a munkahelyek megőrzését, új munkahelyek teremtését és a beruházások ösztönzését szolgálták. Az államtitkár kiemelte: a kormány kitartott a munka- és tudásalapú társadalom mellett a válság ellenére is, és ez kifizetődött: ma többen dolgoznak Magyarországon, mint az elmúlt 25 évben valaha. De itt nem állhatunk meg, a foglalkoztatást tovább bővítjük Magyarországon, az olyan kezdeményezések segítségével is, mint a Tanítsuk Magyarországért Program és a Mészáros Alapítvány ösztöndíjprogramja, amelynek keretében segítjük a diákokat és az egyetemi hallgatókat, hogy a bennük rejlő tehetséget kibontakoztathassák – tette hozzá György László.

A megnyitót követően került sor a Mészáros Csoport és 5 hazai egyetem stratégiai együttműködésének ünnepélyes aláírására. A megállapodás értelmében a Mészáros Csoport együttműködik az egyetemek doktori képzéseivel oly módon, hogy a kutatások folytatásához szakmai támogatást nyújt. Az egyetemek a gyakorlatorientált képzések biztosítása jegyében a Mészáros Csoport szakembereit bevonja az oktatási folyamatokba, a cégcsoport vállalatai pedig együttműködnek a K+F projektekben az egyetemekkel, biztosítva az elméleti tudás mellett a gyakorlati ismereteket. A bejelentésen elhangzott: a gyakornoki idő alatt kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók számára a program ösztöndíjat biztosít, a legjobban teljesítő hallgatók számára a cégcsoport hosszútávú munkalehetőséget kínál, növelve ezzel az egyetemi képzésben résztvevők elhelyezkedési mutatóit.

A stratégiai megállapodást a Mészáros Csoport részéről aláíró dr. Mészáros Beatrix az együttműködésről szólva hangsúlyozta: „Minden felelős vállalatvezető tisztában van a kutatás-fejlesztés fenntartható növekedésben betöltött szerepével. Azonban nem elégedhetünk meg a már meglévő eredmények gyakorlati alkalmazásával. Nekünk, akik végfelhasználói vagyunk ezen tudományos eredményeknek, a kutatás-fejlesztések motorjaként élére kell állnunk az újabb és újabb vívmányok megszületésének. Magyarország egyik vezető vállalatcsoportja nevében büszkeséggel tölt el, hogy hazai viszonylatban az egyik legjelentősebb ilyen együttműködést írtuk alá a Szegedi és a Pécsi Tudományegyetemmel, a Neumann János, a Pannon valamint az Óbudai Egyetemmel, amelyet várhatóan a jövőben továbbiak követnek.”

A Mészáros Alapítványt 2016-ban hozta létre Mészáros Lőrinc azzal a céllal, hogy a Felcsúton, Alcsútdobozon, Vértesacsán, Kajászón, Tabajdon és Vál községben élő, ott állandó lakcímmel rendelkező, a felsőoktatásban tanulmányokat folytató diákokat ösztöndíjban részesítse. Az

alapítvány működésének indulása óta eltelt 5 év alatt csaknem 948 diák kapott ösztöndíjat csaknem millió forint értékben. A pályázat útján elnyerhető támogatás egyik feltétele, hogy az ösztöndíjban részesülő diákok évente egy alkalommal részt vesznek a Mészáros Alapítvány által szervezett komplex programon, ahol beszámolnak az adott évi tevékenységükről és tanulmányaikról. Az ösztöndíjasoknak emellett év végén egy tanulmányt is be kell adniuk, az elmúlt fél évtizedben mintegy 864 dolgozat született. A legkiválóbb teljesítményt nyújtó hallgatók a hagyományoknak megfelelően idén is külön díjazásban részesülnek.

Az alapítvány küldetése a hallgatók anyagi támogatásán túl, hogy érdemi segítséget nyújtson a pályakezdőknek. Ennek érdekében elősegíti a munkaadók és a leendő munkavállalók közti kapcsolatteremtést a tanulmányok során és azt követően is. A kétnapos konferencián a hallgatók a többi között a média, a bankszektor, az egészségpolitika, a turizmus, az agrárium és a környezetvédelem elismert hazai képviselőinek előadásán vehetnek részt. Így például Prof. Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a vírusjárványról, Böszörményi-Nagy Gergely, a Brain Bar alapítója a startup-okról, Csepreghy Nándor, a Kék Bolygó Alapítvány igazgatója a klímaváltozás aktuális kérdéseiről szóló előadását hallgathatják meg.

