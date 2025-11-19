Steiner Attila: Brüsszel felső vezetése úgy küldene pénzt ukrajnába, hogy tud a korrupcióról + videó

Megosztás itt:

Steiner Attila elmondta: Ursula von der Leyen még közös hitelfelvételt is akar, hogy támogassa a háborút. A politikus hangsúlyozta: a korrupció önmagában is kizárja Ukrajna uniós tagságát, nem beszélve a háborúról, amit Európába importálnánk.

Az államtitkár hozzátette:

csekély az esélye annak, hogy Zelenszkij ne tudott volna a korrupciós hálózatról és vannak olyan magyarok, akik támogatják ezt a korrupt gépezetet

- folytatta a politikus. Steiner Attila hangsúlyozta: elég a Tisza EP képviselőinek munkásságát megnézni, és kiderül az igazság.