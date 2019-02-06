Stagnál az ellenzék támogatottsága

2019. FEBRUÁR 6., SZERDA
RENDKÍVÜLI KONGRESSZUST KEZDEMÉNYEZ A JOBBIK ELNÖKSÉGE FEBRUÁR 23-ÁRA, ARRÓL IS EGYEZTETNEK MAJD, HOGY PÁRTKÉNT MÛKÖDNEK-E TOVÁBB.
LEMONDOTT A MOMENTUM PÉNZÜGYI VEZETÕJE, GYÕRFFY ZOLTÁN ÍRJA A FIGYELÕ.
GYÕRFFY AZZAL INDOKOLTA TÁVOZÁSÁT, HOGY A MOMENTUM NEM ÉRETT MEG EGY TELJES PÉNZÜGYI ÁTVILÁGÍTÁSRA.
AZ ÁSZ ÉV ELEJÉN KÖZLEMÉNYBEN TUDATTA, HOGY A MOMENTUM ÉRDEMBEN NEM TUD ELSZÁMOLNI KAMPÁNYKÖLTÉSEIVEL.
NÉZÕPONT: AZ ELLENZÉK A TAVALYI VÁLASZTÁSOK ÓTA NEM TUDTA NÖVELNI A SZAVAZÓTÁBORÁT M1.
TÁLLAI: 9 ÉV ALATT NAGYJÁBÓL 2250 MILLIÁRD FORINT MARADHAT ADÓ- ÉS JÁRULÉKKEDVEZMÉNYKÉNT A CSALÁDOKNÁL MAGYAR NEMZET.
KONZULI KÉPVISELETET NYITOTT MIAMIBAN MAGYARORSZÁG, AMELYET SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER AVATOTT FEL.
PARRAGH LÁSZLÓ: NEM LESZ MESSZE AZ IDEI GDP-NÖVEKEDÉS A 4 SZÁZALÉKTÓL - MONDTA A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELNÖKE KEDDEN BÉKÉSCSABÁN.
CSÜTÖRTÖKÖN TÁRGYAL A HÁZBIZOTTSÁG ARRÓL, HOGY A TÚLÓRATÖRVÉNY ELFOGADÁSÁNAK NAPJÁN TÖRTÉNTEK MIATT MILYEN BÜNTETÉST KAPJANAK AZ ELLENZÉKI KÉPVISELÕK HVG.HU.
A KÉPVISELÕKET A TISZTELETDÍJUK CSÖKKENTÉSÉVEL BÜNTETNÉK AZ ELÕTERJESZTÉS SZERINT.
NAV: FEBRUÁR KÖZEPÉIG MINDENKI MEGKAPJA A TAVALYI JÖVEDELME UTÁN A MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁSOKAT.
BAKONDI GYÖRGY: TÖBB MINT HÉTSZÁZ MIGRÁNST FOGTAK EL JANUÁRBAN A SZERB-MAGYAR HATÁRON, A LEGTÖBBEN JÁRMÛVEKBEN BÚJTAK MEG M1.
GULYÁS GERGELY: TIMMERMANST KI KELL VONNI AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGI MUNKÁBÓL A VÁLASZTÁSI KAMPÁNY IDEJÉRE.
THERESA MAY BRIT MINISZTERELNÖK CSÜTÖRTÖKÖN BRÜSSZELBE LÁTOGAT, HOGY A BREXITRÕL EGYEZTESSEN JEAN-CLAUDE JUNCKERREL - KÖZÖLTE A TESTÜLET SZÓVIVÕJE.
THERESA MAY: LONDON NEM ENGEDI A RÉGI ÍR-ÉSZAKÍR HATÁRRENDSZER VISSZAÁLLÍTÁSÁT.
MEGHALT NÉGY KISGYEREK EGY LAKÁSTÛZBEN AZ ANGLIAI STAFFORD VÁROSÁBAN.
KIGYULLADT EGY 8 EMELETES LAKÓÉPÜLET ÉJJEL PÁRIZSBAN, A TÛZBEN 10 EMBER MEGHALT, KÖZTÜK EGY KISBABA, ÉS MINTEGY NEGYVENEN MEGSÉRÜLTEK.
A GYANÚ SZERINT A TÜZET EGY RÉSZEG LAKÓ OKOZTA, MERT ÖSSZEVESZETT A SZOMSZÉDJÁVAL, A NÕT ÕRIZETBE VETTÉK.
MADURO: WASHINGTON NAGY ÁRAT FOG FIZETNI, HA KATONAILAG BEAVATKOZIK VENEZUELÁBAN.
ÚJABB MIGRÁNSKARAVÁN ÉRKEZETT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK MEXIKÓI HATÁRÁHOZ.
DONALD TRUMP KEDDI ÉVÉRTÉKELÕ BESZÉDÉBEN KITARTOTT AZ ORSZÁG DÉLI HATÁRAIN ÉPÍTENDÕ FAL MELLETT.
A BEVÁNDORLÁSI POLITIKA RENDEZÉSE "MORÁLIS KÖTELEZETTSÉG" - FOGALMAZOTT DONALD TRUMP ÉVÉRTÉKELÕ BESZÉDÉBEN.
DONALD TRUMP ÉS AZ ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ CSÚCSTALÁLKOZÓJA FEBRUÁR 27-28-ÁN VIETNAMBAN LESZ.
MOSZKVA 38 MILLIÓ EURÓT HITELEZ HAVANNÁNAK HADITECHNIKA VÁSÁRLÁSRA.
FEGYVERESEK BEHATOLTAK EGY AFGANISZTÁNI RÁDIÓÁLLOMÁS ÉPÜLETÉBE, AHOL MEGÖLTEK LEGKEVESEBB KÉT ÚJSÁGÍRÓT - KÖZÖLTÉK HELYI HATÓSÁGOK.
89-EN REGISZTRÁLTATTÁK MAGUKAT JELÖLTKÉNT A MÁRCIUS 31-I UKRAJNAI ELNÖKVÁLASZTÁSRA, KÖZTÜK A JELENLEGI ELNÖK PETRO POROSENKO IS.
CSÕDELJÁRÁST KÉRT MAGA ELLEN A GERMANIA NÉMET LÉGITÁRSASÁG, ÉS AZONNALI HATÁLLYAL BESZÜNTETI TEVÉKENYSÉGÉT.
ELLENÕRZÕPONTOKRA TÁMADTAK A TÁLIBOK ÉSZAK-AFGANISZTÁNBAN, LEGALÁBB 27 KATONA ÉS HÁROM RENDÕR MEGHALT - KÖZÖLTE A TARTOMÁNYI TANÁCS EGYIK TAGJA.
A NÓGRÁD MEGYEI FÕÜGYÉSZSÉG VÁDAT EMELT EGY 35 ÉVES PÁSZTÓI NÕ ELLEN, AKI TAVALY JANUÁRBAN MEGÖLTE CSECSEMÕJÉT.
BRFK: HALÁLRA GÁZOLT EGY TEHERAUTÓ EGY GYALOGOST A XXIII. KERÜLETBEN.
KÉT AUTÓ ÖSSZEÜTKÖZÖTT AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁN KISKUNFÉLEGYHÁZA TÉRSÉGÉBEN, EGY NÕ MEGHALT, KETTEN MEGSÉRÜLTEK.
SZEMBE MENT A FORGALOMMAL AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁN HALÁLOS BALESETET OKOZÓ SOFÕR.
KAMIONNAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ SZÉKESFEHÉRVÁR KÖZELÉBEN, A BALESETBEN KETTEN MEGHALTAK, KETTEN SÚLYOSAN MEGSÉRÜLTEK.
KATASZTRÓFAVÉDELEM: TELJESEN KIÉGETT EGY TÁVOLSÁGI AUTÓBUSZ KEDD DÉLUTÁN PÉCSEN, A TÛZBEN NEM SÉRÜLT MEG SENKI.