2019. február 6.,
szerda, Dorottya, Dóra napja

Stagnál az ellenzék támogatottsága

MTI, Hír TV

2019. február 6., szerda 10:00, frissítve: szerda 10:41

A Nézőpont Intézet kutatása szerint az ellenzéki pártok a tavaly áprilisi országgyűlési választás óta nem tudták érdemben növelni a szavazótáborukat - mondta az intézet elemzője szerdán az M1 aktuális csatornán.
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