Stabilan vezet a Fidesz-KDNP a Századvég Alapítvány legfrissebb pártpreferencia-kutatása szerint + videó

Palóc André hozzátette: "Az ellenzék pedig úgy tűnik, hogy kicsit átrendeződni látszik. A TISZA-párt 30-34 százalék körül áll, attól függ, hogy melyik számot nézzük, a biztos pártválasztókat vagy a teljes lakosságot. És az tűnik ki, hogy a DK, az bejutás körüli, most küszöb alatti párttá vált 4 százalékkal. A Momentum 2 százalékos, viszont a Kutya párt az most valamivel népszerűbb, 6 százalékot tudnak felmutatni. Még a Mi Hazánk is jelenleg bejutna a Parlamentbe szintén 6 százalékkal, míg az MSZP, talán őket érdemes még megemlíteni, 2 százalékkal szerepel. Úgy tűnik, hogy az ellenzéki térfelet valamelyest átrendezte az elmúlt hónapok eseménye."