Stabilan tartják előnyüket a kormánypártok

2018. SZEPTEMBER 3., HÉTFÕ MÁSFÉL MILLIÓ DIÁK KEZDTE MEG A TANÉVET, AZ ELLENZÉK A TANÁRHIÁNY ÉS A GYERMEKSZEGÉNYSÉG MIATT BÍRÁLTA A KORMÁNYT. EMMI: MINDEN EDDIGINÉL TÖBB JUT A CSALÁDOK TÁMOGATÁSÁRA, AZ OKTATÁSRA ÉS AZ ISKOLAFEJLESZTÉSRE. PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE: NYUGDÍJASOKKAL ENYHÍTHETÕ A PEDAGÓGUSHIÁNY. ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT: JELENTÕSEN EMELKEDIK AZ SZERVADOMÁNYOZÁSOK SZÁMA MAGYARORSZÁGON. SZÁRNYALT A TURISZTIKA A NYÁRI SZEZONBAN, A KI- ÉS BEUTAZTATÓK IS RENDKÍVÜL JÓ FORGALMAT KÖNYVELHETTEK EL IDÉN NYÁRON VILÁGGAZDASÁG. CIVILIZÁCIÓNK JÖVÕJÉT FENYEGETI A KLÍMAVÁLTOZÁS MONDTA ÁDER JÁNOS AZ EURÓPAI METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG BUDAPESTI KONFERENCIÁJÁN. AGRÁRKAMARA: AZ ÁTLAGOSNÁL KISEBB HAGYMATERMÉS VÁRHATÓ MAGYARORSZÁGON. NAGY ISTVÁN: A MAGAS SZÍNVONALÚ SZAKKÉPZÉS A MAGYAR MEZÕGAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ALAPJA. IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST TARTANAK VASÁRNAP A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI GÁVAVENCSELLÕN. PARRAGH LÁSZLÓ: AZ ELMÚLT ÉVEKHEZ HASONLÓ MINIMÁLBÉR- ÉS GARANTÁLT BÉRMINIMUM-EMELÉS JÖHET JÖVÕRE. A KAZAH, A TÖRÖK, ÉS AZ ÜZBÉG ÁLLAMFÕKKEL EGYÜTT VETT RÉSZT A NOMÁD VILÁGJÁTÉKOK MEGNYITÓJÁN ORBÁN VIKTOR KIRGIZISZTÁNBAN. ORBÁN VIKTOR: MAGYARORSZÁG KÉSZEN ÁLL A MAGYAR-TÜRK EGYÜTTMÛKÖDÉS ÚJ FEJEZETÉNEK MEGNYITÁSÁRA. KIZÁRTA AZ ÚJABB NÉPSZAVAZÁS LEHETÕSÉGÉT NAGY-BRITANNIA EU-TAGSÁGÁRÓL A BRIT MINISZTERELNÖK. ANDREJ BABIS: AZ EP-VÁLASZTÁSOK ELDÖNTIK A MIGRÁCIÓS VÁLSÁG MEGOLDÁSÁNAK IRÁNYÁT - LIDOVÉ NOVINY. A GÖRÖG PARTI ÕRSÉG MENEKÜLTEKET ÉS MIGRÁNSOKAT SZÁLLÍTÓ JACHTOT TARTÓZTATOTT FEL AZ ÉGEI-TENGEREN. KÖZÖS FELLÉPÉSRE SZÓLÍTOTTA FEL AZ EMBEREKET AZ ÓCEÁNOK MÛANYAGSZENNYEZÉSE ELLEN FERENC PÁPA. ARGENTÍNA MEGSZORÍTÓ INTÉZKEDÉSEKET VEZET BE AZ IMF NYOMÁSÁRA. MEGLÕTTEK TÍZ EMBERT EGY LAKÓTELEPEN A KALIFORNIAI SAN BERNADINÓBAN, HÁRMAN VÁLSÁGOS ÁLLAPOTBAN VANNAK. ELTEMETTÉK MCCAIN SZENÁTORT AZ ANNAPOLISI HADITENGERÉSZETI AKADÉMIA TERÜLETÉN. A JORDÁNIÁVAL VALÓ KONFÖDERÁCIÓT JAVASOLTA A PALESZTIN ELNÖKNEK A KÖZEL-KELETI BÉKETERVRÕL EGYEZTETÕ AMERIKAI KÜLDÖTTSÉG. RÖVIDZÁRLAT OKOZHATTA A DAMASZKUSZI, KATONAI REPÜLÕTÉR KÖZELÉBEN LÉVÕ LÕSZERRAKTÁR FELROBBANÁSÁT. ÖNGYILKOS MERÉNYLET TÖRTÉNT EGY KORMÁNYZATI ÉPÜLETBEN SZOMÁLIÁBAN, A ROBBANÁS MIATT EGY ISKOLA IS ÖSSZEDÕLT, HATAN ÉLETÜKET VESZTETTÉK. ÁLLAMTITKOK MEGSZERZÉSE VÁDJÁBAN 7-7 ÉVI BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÉS KÉNYSZERMUNKÁRA ÍTÉLTÉK MIANMARBAN A REUTERS KÉT TUDÓSÍTÓJÁT. AZ ÉV LEGERÕSEBB TÁJFUNJA ÉRKEZIK JAPÁN PARTJAI FELÉ, A HATÓSÁGOK ÁRADÁSOKRA ÉS FÖLDCSUSZAMLÁSOKRA FIGYELMEZTETIK A LAKOSSÁGOT. BALESETBEN MEGHALT EGY MOTOROS, AKI SZEMÉLYGÉPKOCSIVAL ÜTKÖZÖTT A 71-ES FÕÚTON BALATONAKARATTYA TÉRSÉGÉBEN. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT BUDAPESTEN A XVIII. KERÜLETBEN, EGY EMBER MESÉRÜLT. NAV: TÖBB MINT 4 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKÛ CSEMPÉSZETT CIGARETTÁT TALÁLTAK EGY NEMZETKÖZI VONATON ZÁHONYNÁL. KIMOSTA A TÖLTÉSOLDALT AZ ESÕVÍZ A 61-ES VILLAMOS VONALÁN, A JAVÍTÁSI MUNKÁLATOK A HÉT MÁSODIK FELÉBEN FEJEZÕDNEK BE. SEBESSÉGMÉRÉSI RAZZIÁT TART A RENDÕRSÉG SZEPTEMBERBEN, MERT NÕTT A GYORSAHAJTÓK ÉS A BALESETEK SZÁMA.