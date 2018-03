Sportszerutalvánnyal támogatja az egyik vidéki úszófellegvár működését a Hír TV

A Parafa Úszóklubot 24 éve alapították, miután Gyöngyösön gyakorlatilag megszűnt az úszósport. Az egyesület azóta is önfenntartó. A klubot tagdíjakból, a szövetség eredményességi támogatásából, valamint némi önkormányzati támogatásból működtetik.

„Nem a legideálisabbak a körülményeink. Két pályán tudunk edzeni, 16 gyerekkel általában. Vannak azért furcsa jelenetek, amikor a gyorsabbak megelőzik a kisebbeket, tehát nem a legideálisabbak a körülmények, de következetes, kemény munkával még tudjuk tartani a szintet” – nyilatkozta Vaszkó Viktor edző.

A körülmények ellenére a Parafa versenyzői eddig 12 korosztályos magyar bajnoki címet nyertek. Jelenlegi legjobbjuk Magda Boldizsár hétszeres bajnok, valamint kétszeres országos csúcstartó gyors- és pillangóúszásban.

„A budapesti egyesületeknél nyilván több pénz is van, és így erősebb, fejlettebb gépekkel tudnak dolgozni. Az uszodák is fejlettebbek, a rajtkövek is, de Viktor bá’ is igyekszik, hogy mi is megfelelő gépekkel tudjunk edzeni” – mondta Magad Boldizsár, a Parafa Úszóklub hétszeres magyar bajnok úszója.

Az edzésfeltételek javulásához egy sportszerutalvánnyal a Hír TV is hozzájárult.

„Mi azt tartottuk a legfontosabbnak, hogy olyan egyesületeket és alapítványokat keressünk fel, amelyek nagyon-nagyon kevés pénzből boldogulnak, alig vagy szinte semmilyen támogatást nem kapnak, és a saját lábukon kell megállniuk” – fogalmazott Farkas Krisztina, a Hír TV műsorvezetője.

Az egyesület úszói továbbra is 33 méteres medencében készülnek az 50-es versenyuszodai megmérettetésekre. A szabványos kültéri medence befedésére tavaly ugyan ígértet tett az úszószövetség azóta menesztett elnöke, Bienert Gusztáv, ám érdemi lépés azóta sem történt az ügyben.