Sortűz alá vette a DK a gyónási titkot – a katolikus vezetés megdöbbent

2025. október 18., szombat 06:34 | MTI
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Magyar Köztársaság Apostoli Szentszék gyónási titok

A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát (MKPK) megdöbbentette, hogy olyan törvényjavaslat született a DK részéről, amely a katolikus papoktól a gyónási titok megsértését követelné és amely "súlyosan ellenkezik" a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék közötti megállapodással - áll az MKPK közleményében.

A katolikus.hu oldalon pénteken megjelent közleményében az MKPK Állandó Tanácsa - melynek tagjai Székely János szombathelyi megyés püspök, az MKPK elnöke, Udvardy György veszprémi érsek, Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek és Felföldi László pécsi megyés püspök - azt írta: a javaslat súlyosan ellenkezik a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között 1990. február 9-én létrejött megállapodással, amely leszögezi, hogy hazánkban a Katolikus Egyház a Codex Iuris Canonici alapján működik.

Kitértek arra: az Egyházi Törvénykönyv 983. kánonjának 1. paragrafusa szigorúan megtiltja a gyóntatónak, hogy a gyónót "bármi okból akárcsak részben is elárulja", az 1386. kánonjának 1. paragrafusa pedig elrendeli, hogy "az a gyóntató, aki a gyónási titkot közvetlenül megsérti, az Apostoli Szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítésbe esik".

Azt is írták: sajnálattal tapasztalják, hogy a kiélezett választási kampány keretében rendkívül eldurvult a közbeszéd, sokszor alaptalan hangulatkeltés és rágalmazás is megjelenik.

"Hangsúlyozzuk, papjaink, minden hívő ember és a társadalom felé, hogy nem vagyunk politikai szervezet, a kampányban nem kívánunk részt venni. Küldetésünk a lelkek üdvösségének szolgálata. Feladatunk, hogy elkötelezetten fáradozzunk hazánk és népünk testi-lelki jólétéért és haladásáért, a családokért, a rászorulókért, az ifjúság neveléséért, az igazságosságért és a békéért" - fogalmaztak.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

