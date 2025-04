Sors/fordító – A Hunyadi-kultusz + videó

Megosztás itt:

Nándorfehérvári diadal, déli harangszó, Hunyadi János, a törökverő, valamint fia, Mátyás király, az igazságos és Szilágyi Erzsébet. A legtöbb embernek ez ugrik be, ha a magyar történelem kiváló alakja kerül szóba – emlékeztetett vendégünk.

Nem mellékesen megjegyezte, hogy a történészek között sok a vita a Hunyadiakkal kapcsolatban, de még azzal is, hogy Dugovics vagy Dugonics Titusznak hívták azt a harcos férfit, aki Nándorfehérváron azt a törököt is magával rántotta a mélybe, aki a toronyba saját zászlóját, jelképét akarta kitűzni, így gátolta meg azt, hogy az ellenfél kezére kerüljön a vár, bár vannak olyanok, akik ezt a történetet is a magyar legendárium részének tekintik – fogalmazott Illik Péter. Kiemelte azt is, hogy a történelem egy értelmező tudomány, eltérhetnek a vélemények, de azt kijelentette, hogy Hunyadi János sokkal összetettebb személyiség volt, mint hogy csak törökverőként aposztrofáljuk.

Megjegyezte, vannak írott és tárgyi források, ami alapján több történés is behatárolható. Viszont azokról az eseményekről a történelemből, ahonnan nem áll rendelkezésre korabeli dokumentum, csak sokkal későbbi leirat, az nyitott téma. A beszélgetés hosszú íve eljutott napjainkig, amikor már a modern technika is segíti a történészek munkáját, ez pedig a genetikai kutatás. Izgalmas és tudományos részletek adásunkban, tartsanak velünk!

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Magyar Nemzet