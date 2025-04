SORS/Fordító – A Horthy-korszak + videó

Megosztás itt:

Nácinak is bélyegezték, akik nem voltak tisztában a magyar történelemmel és annak az általunk említett időszakával – fogalmazott a SORS/Fordító című podcastműsorunkban műsorvezetőnk, Vésey Kovács László, a Pestisrácok.hu újságírója és vendége, Gali Máté, a Mathias Corvinus Collegium (MCC)

Kezdjük talán egy rövid történelmi leckével. Horthy Miklós 1920-tól 1944-ig volt a Magyar Királyság kormányzója. Vitéz nagybányai Horthy Miklós Kenderesen született 1868. június 18-án. Édesapja, Horthy István a főrendiház tagja volt, édesanyja dévaványai Halassy Paula. Kilenc gyermekük közül Miklós volt az ötödik. Tanulmányait magánúton kezdte meg kenderesi otthonukban. A debreceni református kollégium, majd Sopronban a gimnázium elvégzése után katonai pályafutását a fiumei Haditengerészeti Akadémián alapozta meg 1882-től. 1886-ban lépett szolgálatba az osztrák–magyar haditengerészetnél mint tengerészhadapród. Hamarosan a legjobban minősített tisztek közé léphetett. Neveltetéséből is fakadóan egy határozott fellépésű, őszinte, egyenes úriember benyomását keltette tiszttársaiban, és később államférfiként is így tekintettek rá.

Tengerésztisztként lehetősége nyílt rengeteget utazni, így nyelvtudása hamar bővült, világlátott embernek mondhatta magát. A SAIDA korvetten szolgált, 1892 és 1894 között még a Földet is körbehajózta. 1901. július 22-én vette el feleségét, jószási Purgly Magdolnát, egy aradi képviselő lányát. Négy gyermekük született. A politika világával először I. Ferenc József szárnysegédjeként ismerkedett meg. Hosszú a történet, haladjunk is tovább. 1919. június 6-án elfogadta a hadügyminiszteri posztot Károlyi Gyula Szegeden működő ellenforradalmi kormányában, majd augusztustól az újonnan szerveződő Nemzeti Hadsereg fővezéri tisztje lett. Szegedről Siófokra vonult a Nemzeti Hadsereg élén, végül augusztus 15-én Budapesten József főherceg, kormányzó előtt letette a fővezéri esküt, így már hivatalosan is a hadsereg élére került. Az újonnan alakuló, hivatalosan is elfogadott Friedrich-kormányban már nem töltött be szerepet. 1919. november 16-án Horthy Miklós a Nemzeti Hadsereg élén bevonult Budapestre. A bevonulást hosszas tárgyalások előzték meg, melyben a fővezér ígéretet tett, hogy nem vezeti be a katonai diktatúrát, valamint hogy elfogadtatja a békeszerződést

Magyarország vezetőivel. Mind bel- és külpolitikailag olyan személyt láttak benne, aki képes megszilárdítani Magyarország átmeneti helyzetét és rendezni az országvezetés akkor kaotikusnak is nevezhető viszonyait. 1920. március 1-jén gróf Apponyi Albert ellenében (szavazatok: 7–131) Horthy Miklóst választották a Magyar Királyság kormányzójává. Noha alapvetően király- és királyságpárti embernek tartották kortársai, reálisan belátta, hogy IV. Károly és ezzel a Habsburg-ház visszatérése visszavetné az elért eredményeket, melyeket Magyarország nemzetközi helyzetének stabilizálása terén ért el. Így mindkétszer megakadályozta az utolsó magyar király visszatérését az uralkodói székbe.

Ennyit tanulhattunk mindannyian a történelemkönyvekből. De ki volt ő ? Adásunk elemzője szerint náci biztosan nem, de konzervatív biztosan. Jogköreit soha nem akarta bővíteni, sőt amikor már úgy érezte, elég idős, helyettesi jogkört vállalt. Podcastműsorunkban olyan részletes elemzést kaphatnak munkásságáról, az akkor regnáló pártokról, miniszterelnökökről, a kor politikai nézeteiről, amiből simán leérettségizhetne ma is mindenki. Tartsanak velünk ! Ha szerda, akkor SORS/Fordító a Magyar Nemzet oldalán.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Magyar Nemzet