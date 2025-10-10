Sorsdöntő választás a VIII. kerületben! Folytatódik a baloldali káosz, vagy fejlődés?

Eddig és ne tovább – feljelentést tesz az újságíró, akire rárontott Aranyosi Péter + videó

Vezércikk – Apad a Tisza, szivárog az adat és előkerültek a már jól ismert dollárgyűjtő ládikák + videó

Megható videón, ahogy a mentősök meglepték a nyugdíjas Zacher doktort

Az Antifa magyar áldozata demonstrációra készül az Európai Parlamentben + videó

Rémisztő – Kaszás Nikolett tragédiája után újabb rejtélyes eltűnés árnyékolja be a Pilist

Nem a világháborúra – Magyarország és Szlovákia vétójának kulcsfontosságú szerepére mutatott rá Szergej Lavrov

Két év után az utolsó magyar túsz is kiszabadulhat a Hámász fogságából - írta a külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán.

Káosz a Tisza Pártnál: kiszivárogtak az aktivisták adatai, miközben a vezetés egy ukrán cégre bízta a fejlesztést. A dilettantizmus és a felelősséghárítás iskolapéldája. Kattintson a botrány részleteiért!

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.