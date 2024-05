Sorosék választották Magyar Péter embereit?

Továbbra is kerülik a lényegi kérdésekre történő válaszadást Magyar Péter európai parlamenti választási listájának jelöltjei. A Tisza Párt több jelöltje a magyar közéletben ismeretlen, de a Soros-hálózat számára annál inkább ismert szereplő. Mindennek azért is van jelentősége 2024 májusában, mert a milliárdos spekuláns visszatérően a háború folytatását és eszkalációját hangsúlyozza. Mindeközben maga Magyar Péter többször is arról beszélt, hogy nincsenek háborúpártiak az ellenzékben. Ezt az állítást azonban tucatnyi idézet cáfolja.

