Sorosék hazugsággal vádolják az amerikai elnököt + videó

Kijevben sokan meghaltak és megsebesültek az Ukrajnát ért újabb tömeges légicsapásban

Vezércikk - Magabiztosan vezet a Fidesz, a Tisza messze lemaradt a nyáron + videó

Brutális pofon a tanároknak? Így sújtaná őket a Tisza-csomag

Válogatás nélkül gyilkoltak és rángatták el a nőket, gyerekeket Nigériában

Szexbotrány és drogok: Örömlányokkal bukott meg egy magyar multi teljes vezetése!

Kőkemény lépést jelentett be a kormány, válaszul az ukrán provokációra

Szijjártó Péter súlyos vádjai: Összeesküvés gyanúja von der Leyen, európai vezetők és Zelenszkij között a Barátság kőolajvezeték támadásában + videó

A tárca vezetője ugyanakkor leszögezte, ha a biztonságpolitikai helyzet megkívánja, az önkéntes sorkatonaság kötelezővé válhat.

Balogh Géza a szervezet fővárosi elnöke azt mondta: a magyar történelem egyik legkártékonyabb pártjának korábbi elnöke, Gelencsér Ferenc belépett abba a díszes társaságba, akik személyesen tették le a nagy esküt Ukrajna mellett, a magyar érdekekkel szemben.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.