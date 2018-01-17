2018. január 17.,
szerda, Antal, Antónia napja

Soros-terv helyett ez fogadja a kórházban

Hír TV

2018. január 17., szerda 17:36, frissítve: szerda 17:57

A propagandára tízmilliárdok jutottak, a kórházi illemhelyekre szemmel láthatóan a töredéke sem.

Mialatt a kormány egy törvényjavaslattal kontrázott rákínos menekültbefogadás hírére, a Hír TV rejtett kamerával megnézte, mi várja azokat a betegeket, akiknek a fővárosi kórházakba kell menniük.

A menekült- és Soros-ellenes propagandára az Orbán-kormány több mint hatvanmilliárd forintot fordított, a kórházi illemhelyekre szemmel láthatóan a töredékét sem.

Hír TVvissza a címlapra
kórházakpropagandaSoros-terv

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Hadházy: Orbán és veje eggyel közelebb került a börtönhöz

2

Hír TV

Ágyhoz láncolva tartotta 13 gyermekét az iskolaigazgató és felesége

3

Hír TV

„Orbán Viktor Európa lángszórója”

4

Hír TV

Templomban kampányol a Fidesznek a plébános

5

Hír TV

Szél: A kormány is rájött, elhibázott támadás volt az ÁSZ-büntetés

6

Hír TV

Németh László: Nem akarok belekeveredni a politikába