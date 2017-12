Soros-terv, ÁSZ-büntetések és homo brüsszelikusz - év végi összefoglaló

Október

Feladták a szocialisták, 9 hónap után fideszes ügynököket emlegetve lemondott a miniszterelnök-jelöltségről Botka László.

Nyomozást rendelt el az ügyészség a Jobbik ellen tett ÁSZ-beadvány alapján. A számvevőszéki ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségszegés vétsége miatt indítottak eljárást.

A fideszes Polgárok Háza népszerűsítésére költötte a HungaroControltól kapott 320 millió forintot Orbán Viktor polgári körös alapítványa. Ezt a Szövetség a Nemzetért Alapítvány fideszes elnöke, László Tamás ismerte el a Hír TV kérdésére. Szerinte az állami cég is erre szánta a pénzt. A szövetség honlapján elérhető adatok szerint 3 darab egyperces imázsfilm készült a támogatásból.

Minden eddiginél több közpénzt, a mentőszolgálat éves költségvetésének csaknem négyszeresét zsebelhették be a sportszervezetek a taotámogatási rendszeren keresztül 2016-ban – derül ki a zárszámadási törvényjavaslatból. A cégek összesen 135 milliárd forint sportcélú támogatás után vették igénybe az adókedvezményt, azaz ennyivel kevesebb bevétele volt az államkasszának.

Megállapodást köt a CEU egy amerikai magánegyetemmel, hogy tovább működhessen Budapesten. Ezzel a megoldással teljesítik azt a törvényi feltételt, amely szerint az Egyesült Államokban is valódi oktatást kell folytatniuk.

Átadta a hivatalt az őcsényi polgármester, akinek vesztét a nemzeti konzultációkkal táplált menekültellenesség okozta.

Nevetségesnek tartja Orbán Viktor a civiltörvény miatt indított kötelezettségszegési eljárást. Az Európai Bizottság indokolással ellátott véleményét pedig politikai megrendelésre készült dokumentumnak titulálta a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök közröhej tárgyának nevezte az iratot, amelyet – szerinte – értelmes jogász nem vesz kezébe

A nemzeti konzultáció sikere érdekében, országjárásba kezdett a Fidesz. Közben az ellenzéki pártok közül a Jobbik feljelentette a milliárdost, az LMP pedig közérdekűadat-igényléssel tisztázta volna, hogy létezik-e a kormány által hangoztatott Soros-terv.

Eközben a parlamentben a Sátánhoz hasonlította Soros Györgyöt a KDNP politikusa. Aradszki András arról beszélt, hogy „ember- és Isten-ellenes bűn” a kötelező betelepítés, ennek megakadályozására pedig a nemzeti konzultáció a legjobb fegyver. Emellett a Fidesz újból azt kommunikálja, hogy minden mögött Gyurcsány Ferenc áll.

Nem fordulnak az Alkotmánybírósághoz, a köztársasági elnökhöz, és ötpárti egyeztetésen sem vesznek részt – jelentette be az MSZP frakcióvezetője. Tóth Bertalan azt mondta: az Ab-ben a kormánypárt emberei ülnek, így felesleges bármilyen aggályos üggyel ezt a fórumot keresni.

Míg Szél Bernadettet csak gúnyolta és Soros-bérencezte, az LMP másik társelnökét gyakorlatilag korrupcióval vádolta a miniszterelnök. Orbán Viktor Hadházy Ákos ellen követelt vizsgálatot, amikor az ellenzéki politikus kérdőre vonta a bírsággal végződő állami lélegeztetőgép-tender ügyében.

Megbukott a terrorelhárítás átvilágításán az Orbán Viktorral is jó kapcsolatokat ápoló arab diplomata, aki a körözés alatt álló, néhai szaúdi milliárdos, Ghaith Pharaon magyarországi beutazását segítette. Jordánia tiszteletbeli konzulja, Zaid Naffa magyar állampolgárságot igényelt, az átvilágításon azonban Naffa, akit tavaly kétszer is lefotóztak, amint Orbán vejével, Tiborcz Istvánnal és Pharaon ügyvédjével kávézott, megbukott.

Miközben plakátokon közpénzmilliárdokért kampányol Soros György ellen a kormány, az üzletember által alapított egyetem megmaradásáért mégis törvényt módosítanak – az igazságügyi miniszter ezt sajtónyilatkozatban jelentette be, mely szerint a külföldi felsőoktatási intézményeknek, köztük a CEU-nak is, 2018 helyett 2019. január 1-ig kell megfelelniük a tavasszal megszavazott előírásoknak. Trócsányi László azt hangoztatta, hogy a határidő meghosszabbítását a rektori konferencia javasolta.

A Föld teljes lakosságát, azaz 7 és fél milliárdnyi embert tart rokonának a jegybankelnök – Matolcsy György ezzel kerülte el a válaszadást a családja botrányaira vonatkozó kérdésre a parlamentben.

Habony Árpád és Rogán Antal is részt vett azon a tárgyaláson, amelyet a Magyar Telekom pénzelt. 2009-ben a Telekom egy magyar rendezvényszervezéssel foglalkozó céget kért fel arra, hogy hozzon tető alá egy olyan találkozót, amelyen részt vesznek fideszes politikusok, valamint Barack Obama amerikai elnök tanácsadója.

Beterjesztették az Országgyűlés elé a 8 ellenzéki párt által megalkotott új választási törvényjavaslatot. Eszerint egy párt csak olyan arányban lehetne jelen a parlamentben, amilyen arányban országosan szavazatokat kap. Gulyás Márton azt mondta: polgári engedetlenséget kezdenek, mivel a kormánypárt nem támogatja a választási reformról szóló törvénytervezetet.

Meghiúsította a parlament költségvetési bizottságának kormánypárti többsége, hogy a testület napirendre vegye a letelepedési kötvények ügyének tárgyalását. A bizottság arról hallgatta volna meg a nemzetgazdasági minisztert, a belügyminisztert és az Államadósság Kezelő Központ vezetőit, hogy milyen magyarországi beruházások jöttek létre a kötvények bevételeiből; a magyar államadósság törlesztésére ebből mennyit fordítottak; és hány befektető vásárolt ilyen papírokat.

Belső információi lehettek azoknak a tolvajoknak, akik kipakolták a letelepedési kötvényeket árusító Arton Capital budapesti irodáját tavasszal. A betörőknek saját kulcsuk volt. Pontosan tudták, hogy hol keressék a falba rejtett széfet, miként azt is, hogy melyik fiókban van a készpénz és hol tartják az ügyfelek listáját.

A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetés gyanújával hallgatott ki olyan roma önkormányzati képviselőket, akikkel színlelt munkaszerződést kötött Farkas Flórián közbenjárására a kormány. A miniszterelnök cigányügyi megbízottja ezzel a módszerrel vásárolt szavazatokat az Országos Roma Önkormányzat korábbi elnökének, Hegedüs Istvánnak a megbuktatásához.

Elébe ment a kirúgásnak Bernd Storck. A futballválogatott szövetségi kapitánya közös megegyezéssel távozott. Korábbi, nem cáfolt hírek szerint az éves fizetése meghaladta a félmilliárd forintot.

Kormányzati nyomásgyakorlást és megfélemlítést tapasztal a magyar sajtóban az amerikai nagykövetséget vezető diplomata, David Kostelancik. Az ügyvivő szerint fokozatosan szűkül a sajtószabadság az országban, a médiapiac letarolása kiöli az érdemi vitákat a médiából.

Egykori zaklatójáról beszélt Sárosdi Lilla színésznő egy videóban. Meg is nevezte Marton László rendezőt, aki később közleményben cáfolt és perrel fenyegetett. Ezt követően mégis felfüggesztette oktatói tevékenységét a Színház- és Filmművészeti Egyetemen.

A köztársasági elnök nem ért egyet a családi házak kötelező kéményellenőrzését eltörlő törvénnyel, ezért megfontolásra visszaküldte azt a parlamentnek.

A sötét oldal erejét, pénzügyi-spekuláns birodalmat és homo brüsszelikuszt emlegettet ünnepi beszédében Orbán Viktor. A miniszterelnök harcba hívott, szerinte ha nem a Fidesz nyeri a választást, akkor Brüsszel és a gazdasági érdekkörök megváltoztatják a magyarok életét és a migránsokat is beengedik.

Megkezdődött az építkezés a Római-parton – a Fővárosi Közgyűlés elfogadta Tarlós István javaslatát. Ez alapján először a partszakaszt bezáró két patakon építik ki az árvízvédelmi műveket, a parti nyomvonalról még folyhat a vita. A főpolgármester becslése szerint a Barát-patak védműve 1 milliárd, az Aranyhegyi-ároké pedig 1,3 milliárd forintba kerül.

A kormánypártokat nem zavarta, hogy a köztársasági elnök szerint veszélyes a kötelező kéményellenőrzés eltörlése – a fideszes többségű törvényalkotási bizottság érdemi változtatás nélkül küldte a parlament elé az egyszer már elfogadott javaslatot. Az ülésen az ellenzéki tagok élesen kritizálták a döntést.

A bocsánatkérés után kirúgta Marton Lászlót a Vígszínház. A rendezőről először Sárosdi Lilla állította, hogy zaklatta, akkor még rágalomnak nevezte a vádakat, de később többen is beszámoltak molesztálásról. Marton több tisztségéről lemondott és abbahagyta tanári munkáját is.

Minden taotámogatást nyilvánosságra kell hozni a jövőben, miután a kormány a Kúrián is elbukta azt a pert, amit a Transparency International Magyarország indított. A bíróság kimondta, hogy a látványsportágaknak nyújtott taotámogatás közpénz, és ki kell adni, hogy mely cégek kinek és mennyit engedtek át a társasági nyereségadójukból.

November

Megvonná a határon túli magyarok szavazati jogát Gyurcsány Ferenc. A Demokratikus Koalíció elnöke úgy érvel, hogy Magyarország sorsáról azok döntsenek, akik a döntés következményeit viselik. Az ellenzéki pártok és a határon túli magyar szervezetek is tiltakoztak a volt miniszterelnök ötlete ellen.

Nem kizárt, hogy nemcsak a kiragasztott hirdetményeiket szedetik le a kormányhivatalok munkatársai, de a plakátok tartószerkezeteit is elbonthatják az önkormányzatok. Ezt a lehetőséget a kormányközeli Magyar Idők vetette fel, arra hivatkozva, hogy a Jobbiknak nincs közterületi használatbavételi engedélye, így a terület tulajdonosának a hozzájárulását kell kérnie. Eddig 4 fővárosi kerület jelezte – saját rendeleteire hivatkozva –, hogy pótolni kell az engedélyt.

A belga Georges Leekenst nevezték ki a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányává.

Novemberben kezdődött a 3-as metró északi szakaszának felújítása – egy éven át nem jár majd a metró a Lehel tér és Újpest-központ között.

Bűnbánat és a lelki forradalom az egyik oldalon, aktuálpolitika a másikon. A miniszterelnök és az emberi erőforrások miniszterének részvételével ünnepelték a reformáció 500. évfordulóját a protestáns egyházak Budapesten. Orbán Viktor az internacionalista erőket állította szembe a keresztény kormányzással. Balog Zoltán pedig arról beszélt, hogy Nyugat-Európa próbál leszámolni a keresztyénséggel.

Ahogy várható volt, a kormánypártok zárójelbe tették az államfő figyelmeztetését. A Fidesz és a KDNP képviselői újra megszavazták a parlamentben, hogy 2018-tól önkéntes legyen a családi házak kéményeinek ellenőrzése. Az ellenzék szerint a Fidesz és a KDNP emberi életekkel játszik.

A kormány elkezdi lehívni az orosz hitelt a paksi atomerőmű bővítéséhez – ezt az illetékes államtitkár jelentette be egy szakmai konferencián. Aszódi Attila megerősítette, hogy az előkészítő munkálatok megkezdődnek a jövő tavaszi parlamenti választások előtt. Eladósodhat az ország a paksi bővítés miatt – az ellenzék és a szakma szerint is drága és elavult a beruházás.

Nemcsak az arab milliárdosok találják meg számításukat Magyarországon, Budapesten már török hídfőállás épül – tárta fel a Heti Válasz. Az Erdogan-közeli üzletember ügyleteiben a miniszterelnök veje is feltűnik. Az Együtt elnöke Orbán Viktor strómanjának tartja Tiborcz Istvánt, aki szerinte a magyar főváros kiárusításából gazdagodik. Lázár János védelmébe vette a kormányfői vőt.

Magyarok is érintettek az offshore-botrányban. A Paradise-iratok több millió dokumentumot takarnak, ezekben feltűnik Orbán Viktor svájci bankára és Andy Vajna, de Habony Árpád grúz–izraeli üzlettársai is érintettek. A külügyminiszter szerint az egyik érintett nagykövet csak állami megbízatása előtt üzletelt nem átlátható módon.

Ketten súlyosan, egy ember könnyebben megsérült a Ferencváros–Debrecen labdarúgó mérkőzésen, ahol a mérkőzés után összeverekedtek a hazai csapat ultrái. Az erre a mérkőzésre már visszaengedett B közép szurkolói és a kubatovista drukkerek a büfé előtt vesztek össze.

Bíróság elé állt a Bróker Marcsiként elhíresült D. Sándorné. A Kun Mediátor-ügyben összesen 12 milliárd forintot csalt ki Karcag környéki emberektől.

Mégis lehet népszavazást tartani a külföldről támogatott civil szervezeteket megbélyegző törvényről. A Kúria felülbírálta a Nemzeti Választási Bizottság határozatát. A referendumot a Momentum Párt elnökségi tagja kezdeményezte.

Megvált Kerényi Miklós Gábortól az operettszínház igazgatósága, és a testület belső vizsgálatot rendelt el. A Kero néven emlegetett Kossuth-díjas rendezőről és volt színi igazgatóról először a Facebookon jelent meg, hogy hatalmi helyzetével visszaélve fiatalembereket zaklatott.

Óriásit bukott a magyar állam a letelepedési kötvényeken – ez derült ki a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal adataiból, amelyet Demeter Márta LMP-s képviselő kért ki. A dokumentum szerint több mint 17 milliárdos veszteséget termelt a program, amellyel közel 20 ezer gazdag migráns juthat magyarországi tartózkodáshoz.

Magyarázkodni kényszerült a Mol Tállai András benzinügye után: az olajvállalat csaknem egy héttel a mezőkövesdi üzemanyagár-csökkentés után azt közölte a távirati irodával, hogy minden fogyasztói visszajelzést mérlegelnek, de a piaci viszonyoknak megfelelően alakítják az árakat. Tállai András adóügyi államtitkár a Facebook-oldalán közölte, hogy sikerült elérnie a választókerületében, hogy a MOL csökkentse az üzemanyagárakat. Az ügy kapcsán nem indult vizsgálat.

A telefont és Szijjártó Péter hangját is bevetette a Fidesz–KDNP a menekültellenes kampányban. A korábbi nemzeti konzultációkban részt vevőket buzdította a külügyminiszter a részvételre.

60-40! Nem cáfolta a balliberális pártok választási alkujáról szóló hírt a Hír TV neve elhallgatását kérő szocialista forrása. A Zoom.hu írta meg, hogy az MSZP és a Gyurcsány-párt nagyjából felosztotta egymás között a 106 egyéni választókerületet, az alku része Bokros Lajos és Fodor Gábor parlamentbe juttatása is.

Gyurcsány Ferenchez hasonlóan Vona Gáborhoz is eljutott Orbán Viktor állítólagos titkos svájci bankszámlájának története. A Jobbik miniszterelnök-jelöltje erről is beszélt egy budapesti rendezvényen. Az ellenzéki politikus azt mondta, hogy őt nem orosz forrás kereste meg, hanem nyugat-európai.

Fenntartja a ferencvárosi ultrákkal kötött megállapodást a klubelnök, a három sérülttel járó verekedés és késelés után is. Kubatov Gábor szerint a repterekre is bejutnak veszélyes eszközökkel, így egy stadionba is bekerülhet egy kés. A Fidesz alelnöki tisztségét is betöltő klubvezető azt is kijelentette: meg sem fordult a fejében a lemondás.

Személyesen emelt szót a legújabb nemzeti konzultáció miatt Soros György. A milliárdos a magyar RTL-nek küldött videoüzenetet, ebben szerinte a magyar kormány tudatosan forgatta ki korábbi szavait. Közben az LMP társelnöke, Hadházy Ákos megnézhette az addig visszaküldött íveket, szerinte a kormány állításával szemben nemhogy 1,7 millió, de 1 millió visszaküldött konzultációs ív sincs.

Nem véletlen, hogy Szijjártó Péter külgazdasági miniszter konzultál velünk telefonon a Soros-tervről. Egy magas rangú fideszes politikus arról beszélt az Indexnek, hogy Orbán Viktor Lázár János utódjának szeretné a tárcavezetőt a kancelláriaminiszteri poszton, miután megtörtént a külügy és a külgazdaság szétválasztása.

Az LMP-vel és a Momentummal is kész a koalícióra a Jobbik az Orbán-kormány leváltásáért – nyilatkozta Vona Gábor. A párt miniszterelnök-jelöltje felelősséget és nyitottságot vár el az említett pártoktól a kormányváltás érdekében. Az LMP és a Momentum azonban elutasító választ adott, mindkét párt az eltérő értékrendre hivatkozott.

Az Országgyűlés gazdasági bizottságára tolta a letelepedési kötvények létrehozásának felelősségét Varga Mihály. A nemzetgazdasági minisztert az Országgyűlés költségvetési bizottságában kérdezték ellenzéki képviselők a letelepedési kötvényekről, mert bizonyos számítások szerint azok 17-18 milliárdos veszteséget termeltek Magyarországnak.

Meghalt Stadler József. A 90-es években a szülőfalujában, Akasztón épített 22 ezres stadionnal, majd több milliárdos áfacsalási ügyével vált országosan ismertté. A börtönből 2016 februárjában szabadult, néhány hónappal később pedig hasnyálmirigy-daganatot diagnosztizáltak nála.

Sem a lex CEU, sem pedig a civiltörvény nem került még az Alkotmánybíróság elé – tudta meg a Magyar Nemzet. A lap szerint az is elképzelhető, hogy az áprilisi választások előtt nem is hoz határozatot a testület.

Kihallgatták Dobrev Klárát a Czeglédy-ügyben Kecskeméten a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóságán. Az Altus Zrt. vezérigazgatója a kihallgatást furcsának és értelmetlennek nevezte, az eljárást pedig politikai indíttatású ügynek tartja.

Komcsizós beszólása miatt menesztené képviselői tisztségéből Budai Gyulát az MSZP. Bárándy Gergely szerint az egykori elszámoltatási kormánybiztos szavai a fideszes álláspontot tükrözik. Budai Gyula a parlament igazságügyi bizottságának ülésén kommunistázta le a teljes magyar bírói kart, csak azt felejtette el, hogy be van kapcsolva a mikrofonja.

Aranyárban épít vasutat kínai hitelből a kormány. A Budapest–Belgrád-vonal 150 kilométeres magyarországi szakasza hivatalosan 550 milliárdba kerül. A beruházás megtérülése ugyanúgy kétséges, mint a paksi atomerőmű bővítéséé, ráadásul a nyomvonal elkerüli a népesebb magyar településeket, így a személyforgalom is elenyésző lesz rajta.

Megpróbáltak új piacot fogni, de nem jött be az üzlet – így kommentálta a kancelláriaminiszter a kereskedőházak bezárásának hírét. Lázár János megerősítette, hogy több kereskedőház is veszteséges volt. A döntéssel a sikerpropagandával indított déli nyitás politikájának kudarcát ismeri be a kormány.

Számháborúba kezdett a kormány és az ellenzék a nemzeti konzultációban részt vevők számáról. A Fidesz szerint már több mint 2,2 millió polgár töltötte ki az ívet. Az LMP társelnöke sem tágít, és fenntartja, hogy a hivatalos adatok túlzók.

Leszerepelt politikusokat indít újra több körzetben a nagyobbik kormánypárt a 168 Óra birtokába jutott lista szerint. Ezen több olyan jelölt is szerepel, aki 2014-ben elvesztette egyéni körzetét. Németh Szilárd rezsibiztos Csepelen, Menczer Erzsébet pedig Óbudán próbálkozhat újra jövő tavasszal. Orbán Viktor, Semjén Zsolt és Rogán Antal nem indul egyéniben, a propagandaminiszter belvárosi körzetében még nincs jelöltje a Fidesznek. A csalással vádolt Mengyi Roland kezét elengedte a Fidesz, ugyanakkor Simonka György újrázhat Békés megyében – annak ellenére, hogy a politikus korábbi cége ellen milliárdos csalás miatt vizsgálódnak.

Elutasította a Jobbik nemzeti konzultációval kapcsolatos feljelentését a rendőrség. A feljelentés alapjául olyan kormánypárti nyilatkozatok szolgáltak, amelyek Soros György migrációval kapcsolatos álláspontjáról hangzottak el. Ha igaz, amit a kormánypárti politikusok mondtak, akkor a Jobbik érvelése szerint Soros György ellen nyomozást kellene elrendelni.

Kitérő választ adott a kancelláriaminiszter arra a kérdésre, hogy elolvassa-e Andreas von Rétyi Soros Györgyről szóló könyvét. A Fidesz 5000 kötetet rendelt meg a korábban főleg földönkívüliekről és a rákgyógyításról publikáló szerzőtől. Az 5000 kötetért a Fidesz-frakció 13 millió forintot fizetett.

Megálljt parancsolt Handó Tündének az Alkotmánybíróság: a testület az alaptörvénnyel ellentétesnek találta és megsemmisítette az Országos Bírósági Hivatal elnökének integritási utasítását.

December

Egész pályás letámadást indítottak az állami szervek a Jobbik ellen. A számvevőszék 662 millió forintos büntetése anyagilag lehetetleníti el a pártot. A Központi Nyomozó Főügyészség pedig vádat emelt a jobbikos Kovács Béla ellen. Az EP-képviselő bejelentette, hogy kilép a pártból.

2,3 millióan válaszoltak a kabinetnek a bevándorlásról szóló nemzeti konzultáción a hivatalos adatok szerint. Az ellenzék jobban hinne a posta számainak, de azokat egyelőre nem kapta meg. A kormány agytrösztjének igazgatóhelyettese. G. Fodor Gábor pedig arról beszélt egy konferencián, hogy a Soros-kérdés olyan hatékonyan működik mint az előző kampányban a rezsicsökkentés.

A Jobbik plakátügyével ellentétben a miniszterelnök barátjának érdekeltségébe tartozó céggel türelmesek a fideszesek. A Fővárosi Közgyűlés úgy döntött, a Garancsi István tulajdonába tartozó ESMA-nak ki kell fizetnie tartozásait, de indulhat a villanyoszlopok reklámfelületeinek hasznosítására kiírt új budapesti pályázaton.

Gyűjtést indított és fáklyás demonstrációval tiltakozott a Jobbik az Állami Számvevőszék 660 millió forintos bírsága miatt. A párt több ezer szimpatizánsa több ellenzéki párt képviselői közösen demonstrált a Fidesz Lendvay utcai székháza előtt.

Parlamenti határozatban mondtak nemet a bevándorlásra és a kötelező migrációs kvótára a kormányerők. A Jobbik velük szavazott, holott a letelepedésikötvény-üzletet ezúttal sem volt hajlandó elutasítani a Fidesz és a KDNP. A Jobbik beleírta volna a határozatba, hogy a gazdag bevándorlók tömeges befogadása is veszélyt jelent Európa kultúrájára.

Ugyanoda van bejegyezve Habony Árpád hongkongi cége, ahol a kínai letelepedési kötvényekkel üzletelnek. A miniszterelnöki tanácsadó társaságának nincs honlapja sem, de kötődik ahhoz a kínai üzleti körhöz, amely az idén felfüggesztett letelepedésikötvény-program egyik legnagyobb nyertese volt.

Elismerte az Emberi Erőforrások Minisztériuma, hogy szabálytalanul használták fel azt a hétszázmillió forintot, amelyet egy roma oktatási módszertani központ kialakítására kapott Kisvárda városa. Célpont című műsorunk még novemberben derítette ki, hogy az uniós pénzből kialakított épületben a kézilabdacsapat gyúrótermét alakították ki. A kisvárdai illetőségű fejlesztési miniszter, Seszták Miklós nem érzi magát illetékesnek.

Lehet népszavazás a 3-as metró akadálymentesítéséről – jelentette be a fővárosi választási bizottság döntését a szocialisták fővárosi képviselője, Horváth Csaba. A párt által kezdeményezett referendum kiírásához 138 ezer érvényes aláírást kell összegyűjteni.

Erőművel bővült Mészáros Lőrinc birodalma – a felcsúti polgármester érdekeltségébe tartozó Opus Global Zrt. egy cseh céggel közösen vásárolta meg a Mátrai Erőmű 72 százalékos tulajdonrészét.

Nem árulta el az MSZP korábbi miniszterelnök-jelöltje, hogy vannak-e még fideszes ügynökök a szocialistáknál. Botka László a lemondásakor emlegetett beépített embereket, most kevésbé volt bőbeszédű. Míg a szocialisták új miniszterelnöki reménysége kiszivárogtatott hangfelvétel miatt volt kénytelen magyarázkodni, a Fidesz támogatottsága rekordszintre ugrott.

Kampányolással kötik össze a jótékonykodást fideszes politikusok az adventi időszakban. Budapesten utalvánnyal és kalendáriummal kedveskedtek a választóknak. Vácott továbbra sem tudni, honnan származik a rászorulóknak kiosztott burgonya.

Több ellenzéki párt is milliós büntetést kapott karácsonyra az Állami Számvevőszéktől. Az LMP, a DK, az Együtt és a Párbeszéd, valamint valószínűleg az MSZP is tízmilliókat fizethet. Ezúttal az irodabérléseket találta szabálytalannak az állami szerv, a Jobbik plakátügyéhez hasonlóan arra hivatkoznak, hogy a piaci ár alatt jutottak a szolgáltatáshoz a pártok. A büntetés több formáció választási kampányát is ellehetetlenítheti. Eközben a Jobbik megküldte észrevételeit a számvevőszék határozata kapcsán, ám a testületet ez nem hatotta meg.

Megegyezett az MSZP, a DK-val: nem indulnak egymás ellen a 106 egyéni körzetben a 2018-as választásokon. A megállapodás szerint a szocialisták 60, a Demokratikus Koalíció pedig 46 körzetben indít saját jelöltet. A szocialisták miniszterelnök-jelöltje Karácsony Gergely marad, a Demokratikus Koalíció ugyan nem fogadja el Zugló polgármesterét, de saját jelöltet sem indít.

63 milliárd forintra híztak a dél-alföldi vasúti villamos költségei. Közel 26 milliárdért alakítja át a tram train igényeinek megfelelően a vasúti pályát Hódmezővásárhely és Szeged között a Swietelsky Vasúttechnika Kft.

Címlapján közölt a kormányközeli milliárdosok meggazdagodásáról hosszú riportot a Financial Times. A brit gazdasági lap magyarországi korrupcióról szóló cikkében felmerül Mészáros Lőrinc, Andy Vajna és a miniszterelnök veje, Tiborcz István neve is.

Orbán Viktor nem tart attól, hogy Brüsszel uniós forrásokat tartana vissza Magyarországtól a bevándorláspolitika körül kialakult viták miatt, ám úgy látja, a gazdaságot uniós források nélkül is lehetne működtetni.

Először ütnek, és csak az után kérdeznek – így írható le a fideszes álláspont a Soros György alapítványa által támogatott magyarországi civil szervezetek ügyében. A kormánypárt a megyei jogú városok után a kisebb vidéki települések vezetőitől is elvárja, hogy álljanak be a félelemkeltésbe.

Bár a miniszterelnök megtiltotta, hogy állami vezetők jutalmat vegyenek fel, Trócsányi László igazságügyi miniszter és négy államtitkára megkapta a dolgozóknak szánt 200 ezer forintnyi ajándék Erzsébet-utalványt. A Magyar Nemzet összesítése szerint más tárca vezetői nem vettek fel év végi jutalmat. A témáról kérdeztük volna magát Trócsányi Lászlót is, de a miniszter lemondta a sajtótájékoztatóját.

Miközben teakonyhára négyzetméterenként másfél milliót költ, dolgozóinak még minimálbért sem fizet Mészáros Lőrinc alapítványa. A Hír TV-nek nyilatkozó adószakértő szerint ez egyértelműen szabálytalan, a kormányszóvivő pedig nem szívesen mondott véleményt a Felcsúti Utánpótlás Nevelésért Alapítvány bérezési gyakorlatáról.

Több száz milliárd forintot szórt ki a kormány a költségvetés maradványösszegeiből az év végén. Jól járt Seszták Miklós városa: Kisvárda közel négymilliárd forinthoz jutott, de nem panaszkodhatnak az egyházak sem, a reformátusok különösen nem. A településeknél 18 milliárd landolt. A pénzt jórészt utakra, járdákra, hidakra, közintézmények felújítására költhetik az önkormányzatok.

Jubilál jövőre a családi pótlék. 2008-ban emelték meg utoljára az alanyi jogon járó támogatás összegét. Hasonló a helyzet a nyugdíjminimummal is, amely számos egyéb juttatást meghatároz. A családi pótlékkal az Orbán-kormánynak nincsenek tervei, a minimálnyugdíjhoz kötött támogatási rendszer felülvizsgálatára viszont hajlana az illetékes minisztérium.

Több mint 80 millió forintba kerül évente az adófizetőknek a megépült, de ki nem nyitott Sorsok Háza állagmegóvása – tudta meg a Hír TV közérdekűadat-igényléssel. A holokauszt gyermekáldozatainak emléket állító múzeum épülete ugyanis hiába készült el már évekkel ezelőtt, a tárlat tartalmáról és az üzemeltetésről a kormánynak még nem sikerült megegyeznie a zsidó szervezetekkel. A Mazsihisz szerint a múzeum már nem is nyit ki a választások előtt.

Isten és az ember közelségéről beszéltek a magyarországi egyházak vezetői karácsonykor. Erdő Péter esztergom-budapesti érsek az esztergomi bazilikában tartott homíliáján azt mondta: karácsonykor teljesült Isten nagyszerű terve. Bogárdi Szabó István református püspök pedig arról beszélt: karácsonykor Isten közelebb jön az emberekhez.