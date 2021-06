Soros-szervezetek irányítják a magyarellenes kampányt

A Soros-szervezetek irányítják a magyar pedofilellenes törvény elleni támadásokat - írja az Origó a tiltakozó szervezetek listája alapján. A lap szerint pontosan ugyanazokról a szervezetekről van szó, amelyek Magyarországot az illegális migráció elutasítása miatt is támadták. Ezek az Amnesty International, a Civil Liberties Union for Europe, a TASZ, a Human Rights Watch, illetve a Magyar Helsinki Bizottság. Az internetes portál szerint ezen szervezetek kampányát a „Soros karmesterének" nevezett Gerald Knaus vezényli le, aki korábban a migráció kapcsán már támadta hazánkat. A háttérben pedig nem csak Soros György jelenik meg, hanem a Soros-birodalom örököse, Alex Soros is - írja az Origo.