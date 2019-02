Soros-szervezetek hirdetik a szocialista Egyesült Államok tervét

A Green New Dealt a demokrata Alexandria Ocasio-Cortez tárta a nagyvilág elé, melynek lényege az, hogy megszüntessék a piac szabadságát, és egy szocialista államberendezkedést erőltessenek rá az Egyesült Államokra. A hívószavak pedig, ahogy az lenni szokott, olyan humanitárius kifejezések, mint a szegénység elleni harc. Ezekbe nehéz belekötni, de ha jobban mögé nézünk a dolgoknak, akkor láthatjuk, hogy ez az újbaloldal felemelkedést szolgálja.

A tervezetet már több demokrata vezető is támogatta, többek között a nyíltan szocialista eszméket valló bukott elnökjelölt, Bernie Sanders is. A Green New Deal összetákolásában három radikális baloldali szervezet vállalt szerepet: a Napsugár Mozgalom (Sunrise Movement), az Új Konszenzus (New Consensus) és a Igazságos Demokraták (Justice Democrats).

Ahogy azt a Breitbart is írja, a szocialista utópia terjesztésében Soros György szervezeteinek is óriási szerepe jutott. A fehérellenes Black Lives Matter és az Occupy Wall Street is a milliárdos kedvezményezettjei, szerepük az, hogy hirdessék a radikális baloldali eszméket az Egyesült Államokban.

A fenti szervezeteken kívül több, a milliárdos által is támogatott csoport állt be a Green New Deal mögé. Ilyen például a Center for Popular Democracy (CPD) is, amely jeleskedik a Trump-ellenes tüntetések megszervezésében. 2017 májusában a CNN arról számolt be, hogy az egyesület közel nyolcvan millió dollárt költött arra, hogy több ezer, kisebb radikális baloldali szervezetet fogjon össze – olvasható az amerikai oldalon.

A Green New Dealt beterjesztő demokrata Ocasio-Cortez kampányában is részt vettek a Soroshoz köthető, radikális szervezetek, mint a már említett Igazságos Demokraták vagy a Napsugár Mozgalom.

Az Igazságos Demokraták honlapján egyértelműen kijelentik: szeretnék elérni azt, hogy a Demokrata Párt a szocializmus irányába forduljon – írja a Breitbart.

Soros György szervezetei olyan pozícióba segítették Ocasio-Cortezt, aki megfogalmazta a legújabb Kommunista Kiáltványt, és Soros szervezetei pedig Amerika-szerte terjesztik az utópikus tanokat, amire fogékonyak a diktatúrákban nem élt, tengerentúli egyetemisták.

(Forrás: Figyelő.hu)