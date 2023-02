Soros-szervezetek az akkumulátorgyár provokátorai mögött

Megosztás itt:

Ezek a szervezetek az elmúlt hónapokban rendkívül hevesen tiltakoztak - egyebek mellett- a Debrecenben épülő akkumulátorgyár ellen. Olyan szervezetek és olyan emberek is, akik nem élnek a környéken.

Bertalan Attila, bár - közösségi oldala szerint - a Győr melletti Lipóton él, tehát 360 kilométerre a Hajdú-Bihar vármegyei székhelytől, mégis részt vett a debreceni akkumulátorgyár ügyén tartott közmeghallgatáson.

Ugyanakkor beruházás elleni tiltakozáshoz több politikai párt is csatlakozott. Az LMP hevesen tiltakozik a hatalmas méretű beruházás ellen. Ebbe a sorba illesztette tervét a Momentum is, akik azt mondták: akár Debrecenbe is leköltöznek a gyár ellen kampányolni.

A dollárbaloldal ügye különös fénytörést ad az akkumulátorgyár elleni hergelésnek

- vélekedett Nagy Ervin a HírTV Napindító című műsorában. A XXI. Század Intézet elemzője szerint világos: a dollárbaloldal korábban elfogadott külföldi támogatást politikai célok érdekében, és itt is jól érezhető a külföldi befolyásolási kísérlet.

Ugyanakkor a Debrecenben épülő akkumulátor gyárat a helyiek is vegyes érzelmekkel fogadták. Volt, aki örült a gyárépítésnek, van azonban olyan lakos is, aki fél a káros környezeti hatásoktól.

A debreceni vízmű Zrt. vezérigazgatója szerint attól nem kell aggódnia a helyieknek, hogy nem lesz elegendő ivóvize a városnak. Gorján Ferenc elmondta: Debrecen átlagos napi vízkészlete 105 ezer köbméter, ezzel szemben a lakosság és a gyárak - így az épülő üzem - vízigénye együttesen jóval kevesebb, csupán a 85 ezer köbmétert teszi ki. Ráadásul az akkugyár tisztított szennyvizet fog használni, ami olyan mértékűre van megtisztítva, hogy ne befolyásolja az életminőséget.