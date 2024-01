Soros szervezetei így sarkallják kormányellenes akciókra a tanárokat és a diákokat

Megosztás itt:

A lap szerint a külföldi pénzekből is működő NGO-k (nem kormányzati politikai szervezetek) nem is árulnak zsákbamacskát ezzel kapcsolatban, nyíltan bevallják, hogy a sztrájkoló és polgári engedetlenséget vállaló pedagógusokat segítik, többek között olyan tanácsokkal, amelyeket állításuk szerint a hozzájuk beérkezett gyakori kérdések alapján állítottak össze.

A valójában a kormány elleni hergelésnek is felfogható tanácsadásban élen jár

a Magyar Helsinki Bizottság,

a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és

az Ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület (ÜDE).

Utóbbinak egyik vezéralakja Bárándy Péter, a szocialista Medgyessy-kormány egykori igazságügyi minisztere, a röszkei támadás vezetője. Ahmed H. egykori védője is.

A TASZ „tanácsai” között szerepel az a figyelmeztetés, hogy míg a dolgozói sztrájkot szabályozza a jog, diáksztrájk jogi értelemben nincs. Szerintük azonban mégis világos, hogy miről szól ez az akció: a diákok nem tesznek eleget tanulói kötelezettségeiknek, hogy így fejezzék ki véleményüket egy közügyben. Felhívják a figyelmet arra: sok múlik azon, az iskola hogyan viszonyul egy ilyen akcióhoz: ha támogatóan, akkor elképzelhető, hogy tanítás nélküli munkanapot hirdetnek (vagy enélkül tekintik igazoltnak a sztrájkoló diá­kok hiányzását), amikor lehetővé teszi a tanulóknak, hogy tiltakozzanak, sztrájkoljanak. Ilyenkor az iskola gondoskodik a tanulók felügyeletéről, de a tanórák elmaradnak.

A szervezet tehát gyakorlatilag az iskolákat is arra buzdítja, rendeljenek el tanítási szünetet egy-egy demonstráció idejére.

A TASZ és a hozzá csatlakozó szervezetek közlik azt is, mit kell tennie egy szülőnek, ha biztosra szeretne menni. Írhat például igazolást a gyerekének a sztrájk idejére, így a diáknak nem kell bemennie az órákra, még ha bent is van az iskolában. Javasolják azt is, hogy ha a gyerekük távol marad egy tüntetés ­miatt az iskolából, szintén írjanak szülői igazolást, amely általában három napra indoklás nélkül megadható.

A teljes cikk IDE kattitnva olvasható.