Soros szerint Orbán meghasonult önmagával

ORBÁN VIKTOR: A SOROS-HÁLÓZAT BENEVEZETT A MAGYAR VÁLASZTÁSI KAMPÁNYBA, PÁRTSZERÛEN MÛKÖDIK, MEGERÕSÍTI MAJD A CIVIL SZERVEZETEKET.
A NYÍLT TÁRSADALOM ALAPÍTVÁNY SZERINT MÉLTATLAN, AMIT A MAGYAR KORMÁNY SOROS GYÖRGGYEL MÛVEL.
CSONTOS CSABA SZÓVIVÕ: ÚGY ÁLLÍTJÁK BE, MINTHA SOROS NEMZETBIZTONSÁGI KOCKÁZATOT JELENTENE, DE AZT NEM MONDJÁK EL, HOGY EZ ALATT PONTOSAN MIT ÉRTENEK.
SOROS GYÖRGY: MOST A RENDSZER JOBBAN ELNYOMJA AZ EMBEREKET, MINT AZ OROSZ MEGSZÁLLÁS ALATT.
LÁZÁR JÁNOS: 60-70 MILLIÁRD FORINT BÍRSÁG FENYEGETI MAGYARORSZÁGOT A 4-ES METRÓ MSZP-HEZ ÉS SZDSZ-HEZ KÖTHETÕ SZABÁLYTALANSÁGAI MIATT.
VÁLTOZÓ MÉRTÉKÛ LESZ A NYUGDÍJEMELÉS JANUÁRTÓL; A JÁRANDÓSÁGOK 3 - 3,8 SZÁZALÉKKAL NÕNEK, ATTÓL FÜGGÕEN, HOGY MIKOR ÁLLAPÍTOTTÁK MEG A JOGOSULTSÁGOT.
A JOBBIK ÚJRA BENYÚJTJA A PARLAMENTNEK AZOKAT A CSALÁDTÁMOGATÁSI ELKÉPZELÉSEIT, AMELYEKET A FIDESZ ÉS A KDNP KÉPVISELÕI LESZAVAZTAK.
A DK AZT ÍGÉRI, HOGY HA KORMÁNYRA KERÜL, EMELI A GYÓGYSZERTÁMOGATÁSOKAT; A FIDESZ SZERINT GYURCSÁNYÉK EMELTÉK A GYÓGYSZEREK ÁRÁT.
NEM DRÁGUL JÖVÕRE SEM AZ AUTÓPÁLYA MATRICA, SEM A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS - TUDTA MEG A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMTÓL A VILÁGGAZDASÁG.
MNB: A RÉGI 20 000 FORINTOS BANKJEGYEK MÁR CSAK IDÉN HASZNÁLHATÓAK KERESKEDELMI FORGALOMBAN.
JANUÁRTÓL A BE NEM CSERÉLT RÉGI BANKJEGYEK MINDEN BANK- ÉS POSTAFIÓKBAN HÁROM ÉVIG, AZ MNB LAKOSSÁGI PÉNZTÁRÁBAN HÚSZ ÉVIG VÁLTHATÓK ÁT DÍJMENTESEN.
SZOBROT ÁLLÍTTATNA LECH KACZYNSKI EGYKORI LENGYEL ELNÖKNEK A JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTER, KOCSIS MÁTÉ JAVASLATÁRÓL JÖVÕ SZERDÁN DÖNT A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS.
A HATÓSÁGOK BLOKKOLTÁK A SZABAD TIBETÉRT TÜNTETÕ FÉRFI, HENDREY TIBOR ÉS ITT ÉLÕ TIBETI BARÁTAI MOBILTELEFONJÁT.
ELFOGADTÁK AZ EU JÖVÕ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT, TÖBB PÉNZ JUT A FIATALOK ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA, KUTATÁS-FEJLESZTÉSRE ÉS AZ ERASMUS PROGRAMRA IS.
CSAKNEM 300 EZER HÁZTARTÁS MARADT ÁRAM NÉLKÜL LENGYELORSZÁGBAN AZ INTENZÍV HAVAZÁS MIATT, AZ ORSZÁG DÉLI RÉSZÉN AKADOZIK A VONATKÖZLEKEDÉS IS.
AZ ISZLÁM ÁLLAM DZSIHADISTA TERRORSZERVEZET ÚJABB 62 FELTÉTELEZETT TAGJÁT VETTE ÕRIZETBE A TÖRÖK RENDÕRSÉG, AZ ELÕÁLLÍTOTTAK MINDEGYIKE KÜLFÖLDI.
THERESA MAY: A HUMANITÁRIUS KATASZTRÓFA ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN ENYHÍTENI KELL A JEMENT SÚJTÓ SZAÚDI BLOKÁDON.
ISMÉT ERÕS FÖLDRENGÉS VOLT IRÁNBAN, AZ ELSÕ JELENTÉSEK SZERINT NINCSENEK HALÁLOS ÁLDOZATOK.
PÁPUA ÚJ-GUINEA TÉRSÉGÉBEN, A TENGERPARTNÁL IS VOLT EGY SZINTÉN 6-OS ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉS MA REGGEL, DE SZÖKÕÁRRIADÓT NEM RENDELTEK EL.
ARGENTÍNA BEFEJEZI A KÉT HETE ELTÛNT SAN JUAN 44 FÕS LEGÉNYSÉGÉNEK KIMENTÉSÉRE TETT KÍSÉRLETEKET, DE A TENGERALATTJÁRÓT TOVÁBB KERESIK.
ISMÉT FELGYÚJTOTTA MAGÁT EGY TIBETI BUDDHISTA SZERZETES, TILTAKOZÁSUL AZ ELLEN, HOGY HAZÁJA NAGY RÉSZÉT KÍNA MEGSZÁLLVA TARTJA.
NÉMETORSZÁG KORLÁTOZZA DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATAIT ÉSZAK-KOREÁVAL, AZ ÚJABB RAKÉTAKÍSÉRLET MIATT EGY DIPLOMATÁT HÍVNAK VISSZA, A NAGYKÖVET MARAD.
MÁSFÉL ÉV MÚLVA, 2019. ÁPRILIS VÉGÉN MOND LE A JAPÁN CSÁSZÁR KÖZÖLTÉK TOKIÓBAN; AKIHITÓT IDÕSEBB FIA, NARUHITO HERCEG KÖVETI A TRÓNON.
SZÁZEZRES TÖMEG ELÕTT MUTATOTT BE MISÉT FERENC PÁPA A MUZULMÁN TÖBBSÉGÛ BANGLADESBEN, A DÉL-ÁZSIAI ORSZÁGBAN UTOLJÁRA 1986-BAN JÁRT PÁPA, II. JÁNOS PÁL SZEMÉLYÉBEN.
AZ ÚJ ZIMBABWEI ELNÖK MEGNEVEZTE KORMÁNYA TAGJAIT, A KABINET NÉVSORÁBAN ELLENZÉKI POLITIKUS NEM SZEREPEL.
ROBBANÁS MIATT KIÜRÍTETTÉK A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁROSHÁZÁT, A PINCÉBEN TÖRTÉNT DETONÁCIÓ OKÁT MÉG KERESIK.
18 MILLIÁRD FORINTOS PÉNZMOSÁSI ÜGY BUDAPESTEN; A FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG 36 MAFFIÓZÓ ELLEN EMELT VÁDAT, A BANDÁBAN KÜLFÖLDIEK IS VANNAK.
GÁZOLT, MAJD ELHAJTOTT EGY 50 ÉVES FÉRFI SÁRVÁRON, ZALAEGERSZEGEN FOGTÁK EL; KÉT ÁLDOZATA ÉLETVESZÉLYES SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT.
ISMERETLEN HOLTTEST AZONOSÍTÁSÁHOZ KÉRI A LAKOSSÁG SEGÍTSÉGÉT A CEGLÉDI RENDÕRKAPITÁNYSÁG, A GYALOGOST A 40-ES ÚTON, NOVEMBER 26-ÁN GÁZOLTÁK EL.
AZ ELHUNYT 50-55 ÉVES, 175 CENTIMÉTER MAGAS, ÕSZES HAJÚ, SZAKÁLLAS FÉRFI, SÖTÉTKÉK FARMERT, KÉK KABÁTOT, FEKETE CIPÕT, BASEBALL SAPKÁT VISELT.
3100 FOGYASZTÓ MARADT IDEIGLENESEN ÁRAM NÉLKÜL NÓGRÁD MEGYÉBEN, MERT A HAVAZÁS MIATT LETÖRT FAÁGAK VEZETÉKSZAKADÁSOKAT OKOZTAK.
ÕRIZETBE VETTÉK AZT 22 ÉVES FÉRFIT, AKI KÕBÁNYÁN, EGY GYALOGÁTKELÕHELYEN ELGÁZOLT EGY IDÕS NÕT; A 70 ÉVES ÁLDOZAT BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE.