Soros szerint Orbán meghasonult önmagával

ORBÁN VIKTOR: A SOROS-HÁLÓZAT BENEVEZETT A MAGYAR VÁLASZTÁSI KAMPÁNYBA, PÁRTSZERÛEN MÛKÖDIK, MEGERÕSÍTI MAJD A CIVIL SZERVEZETEKET. A NYÍLT TÁRSADALOM ALAPÍTVÁNY SZERINT MÉLTATLAN, AMIT A MAGYAR KORMÁNY SOROS GYÖRGGYEL MÛVEL. CSONTOS CSABA SZÓVIVÕ: ÚGY ÁLLÍTJÁK BE, MINTHA SOROS NEMZETBIZTONSÁGI KOCKÁZATOT JELENTENE, DE AZT NEM MONDJÁK EL, HOGY EZ ALATT PONTOSAN MIT ÉRTENEK. SOROS GYÖRGY: MOST A RENDSZER JOBBAN ELNYOMJA AZ EMBEREKET, MINT AZ OROSZ MEGSZÁLLÁS ALATT. LÁZÁR JÁNOS: 60-70 MILLIÁRD FORINT BÍRSÁG FENYEGETI MAGYARORSZÁGOT A 4-ES METRÓ MSZP-HEZ ÉS SZDSZ-HEZ KÖTHETÕ SZABÁLYTALANSÁGAI MIATT. VÁLTOZÓ MÉRTÉKÛ LESZ A NYUGDÍJEMELÉS JANUÁRTÓL; A JÁRANDÓSÁGOK 3 - 3,8 SZÁZALÉKKAL NÕNEK, ATTÓL FÜGGÕEN, HOGY MIKOR ÁLLAPÍTOTTÁK MEG A JOGOSULTSÁGOT. A JOBBIK ÚJRA BENYÚJTJA A PARLAMENTNEK AZOKAT A CSALÁDTÁMOGATÁSI ELKÉPZELÉSEIT, AMELYEKET A FIDESZ ÉS A KDNP KÉPVISELÕI LESZAVAZTAK. A DK AZT ÍGÉRI, HOGY HA KORMÁNYRA KERÜL, EMELI A GYÓGYSZERTÁMOGATÁSOKAT; A FIDESZ SZERINT GYURCSÁNYÉK EMELTÉK A GYÓGYSZEREK ÁRÁT. NEM DRÁGUL JÖVÕRE SEM AZ AUTÓPÁLYA MATRICA, SEM A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS - TUDTA MEG A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMTÓL A VILÁGGAZDASÁG. MNB: A RÉGI 20 000 FORINTOS BANKJEGYEK MÁR CSAK IDÉN HASZNÁLHATÓAK KERESKEDELMI FORGALOMBAN. JANUÁRTÓL A BE NEM CSERÉLT RÉGI BANKJEGYEK MINDEN BANK- ÉS POSTAFIÓKBAN HÁROM ÉVIG, AZ MNB LAKOSSÁGI PÉNZTÁRÁBAN HÚSZ ÉVIG VÁLTHATÓK ÁT DÍJMENTESEN. SZOBROT ÁLLÍTTATNA LECH KACZYNSKI EGYKORI LENGYEL ELNÖKNEK A JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTER, KOCSIS MÁTÉ JAVASLATÁRÓL JÖVÕ SZERDÁN DÖNT A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS. A HATÓSÁGOK BLOKKOLTÁK A SZABAD TIBETÉRT TÜNTETÕ FÉRFI, HENDREY TIBOR ÉS ITT ÉLÕ TIBETI BARÁTAI MOBILTELEFONJÁT. ELFOGADTÁK AZ EU JÖVÕ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT, TÖBB PÉNZ JUT A FIATALOK ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA, KUTATÁS-FEJLESZTÉSRE ÉS AZ ERASMUS PROGRAMRA IS. CSAKNEM 300 EZER HÁZTARTÁS MARADT ÁRAM NÉLKÜL LENGYELORSZÁGBAN AZ INTENZÍV HAVAZÁS MIATT, AZ ORSZÁG DÉLI RÉSZÉN AKADOZIK A VONATKÖZLEKEDÉS IS. AZ ISZLÁM ÁLLAM DZSIHADISTA TERRORSZERVEZET ÚJABB 62 FELTÉTELEZETT TAGJÁT VETTE ÕRIZETBE A TÖRÖK RENDÕRSÉG, AZ ELÕÁLLÍTOTTAK MINDEGYIKE KÜLFÖLDI. THERESA MAY: A HUMANITÁRIUS KATASZTRÓFA ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN ENYHÍTENI KELL A JEMENT SÚJTÓ SZAÚDI BLOKÁDON. ISMÉT ERÕS FÖLDRENGÉS VOLT IRÁNBAN, AZ ELSÕ JELENTÉSEK SZERINT NINCSENEK HALÁLOS ÁLDOZATOK. PÁPUA ÚJ-GUINEA TÉRSÉGÉBEN, A TENGERPARTNÁL IS VOLT EGY SZINTÉN 6-OS ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉS MA REGGEL, DE SZÖKÕÁRRIADÓT NEM RENDELTEK EL. ARGENTÍNA BEFEJEZI A KÉT HETE ELTÛNT SAN JUAN 44 FÕS LEGÉNYSÉGÉNEK KIMENTÉSÉRE TETT KÍSÉRLETEKET, DE A TENGERALATTJÁRÓT TOVÁBB KERESIK. ISMÉT FELGYÚJTOTTA MAGÁT EGY TIBETI BUDDHISTA SZERZETES, TILTAKOZÁSUL AZ ELLEN, HOGY HAZÁJA NAGY RÉSZÉT KÍNA MEGSZÁLLVA TARTJA. NÉMETORSZÁG KORLÁTOZZA DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATAIT ÉSZAK-KOREÁVAL, AZ ÚJABB RAKÉTAKÍSÉRLET MIATT EGY DIPLOMATÁT HÍVNAK VISSZA, A NAGYKÖVET MARAD. MÁSFÉL ÉV MÚLVA, 2019. ÁPRILIS VÉGÉN MOND LE A JAPÁN CSÁSZÁR KÖZÖLTÉK TOKIÓBAN; AKIHITÓT IDÕSEBB FIA, NARUHITO HERCEG KÖVETI A TRÓNON. SZÁZEZRES TÖMEG ELÕTT MUTATOTT BE MISÉT FERENC PÁPA A MUZULMÁN TÖBBSÉGÛ BANGLADESBEN, A DÉL-ÁZSIAI ORSZÁGBAN UTOLJÁRA 1986-BAN JÁRT PÁPA, II. JÁNOS PÁL SZEMÉLYÉBEN. AZ ÚJ ZIMBABWEI ELNÖK MEGNEVEZTE KORMÁNYA TAGJAIT, A KABINET NÉVSORÁBAN ELLENZÉKI POLITIKUS NEM SZEREPEL. ROBBANÁS MIATT KIÜRÍTETTÉK A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁROSHÁZÁT, A PINCÉBEN TÖRTÉNT DETONÁCIÓ OKÁT MÉG KERESIK. 18 MILLIÁRD FORINTOS PÉNZMOSÁSI ÜGY BUDAPESTEN; A FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG 36 MAFFIÓZÓ ELLEN EMELT VÁDAT, A BANDÁBAN KÜLFÖLDIEK IS VANNAK. GÁZOLT, MAJD ELHAJTOTT EGY 50 ÉVES FÉRFI SÁRVÁRON, ZALAEGERSZEGEN FOGTÁK EL; KÉT ÁLDOZATA ÉLETVESZÉLYES SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT. ISMERETLEN HOLTTEST AZONOSÍTÁSÁHOZ KÉRI A LAKOSSÁG SEGÍTSÉGÉT A CEGLÉDI RENDÕRKAPITÁNYSÁG, A GYALOGOST A 40-ES ÚTON, NOVEMBER 26-ÁN GÁZOLTÁK EL. AZ ELHUNYT 50-55 ÉVES, 175 CENTIMÉTER MAGAS, ÕSZES HAJÚ, SZAKÁLLAS FÉRFI, SÖTÉTKÉK FARMERT, KÉK KABÁTOT, FEKETE CIPÕT, BASEBALL SAPKÁT VISELT. 3100 FOGYASZTÓ MARADT IDEIGLENESEN ÁRAM NÉLKÜL NÓGRÁD MEGYÉBEN, MERT A HAVAZÁS MIATT LETÖRT FAÁGAK VEZETÉKSZAKADÁSOKAT OKOZTAK. ÕRIZETBE VETTÉK AZT 22 ÉVES FÉRFIT, AKI KÕBÁNYÁN, EGY GYALOGÁTKELÕHELYEN ELGÁZOLT EGY IDÕS NÕT; A 70 ÉVES ÁLDOZAT BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE.