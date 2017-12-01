2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Soros szerint Orbán meghasonult önmagával

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2017. december 1., péntek 11:39, frissítve: péntek 11:45

Soros György szerint Orbán Viktor önmaga ellentéte lett. Míg korábban a demokráciáért dolgozott, most egy demokráciaellenes rendszert, egy maffiaországot épít, amelyben saját hatalmuk megtartásáért és meggazdagodásáért dolgoznak. A Nyílt Társadalom Alapítvány videójában azt mondta, az orosz megszállás alatt sikeresebben tudták segíteni a magyar társadalmat, mint most.

„Az én megítélésem szerint most a rendszer jobban elnyomja az embereket, mint az orosz megszállás alatt, ott sikeresebben tudtuk támogatni a társadalmat, ahhoz, hogy információt és segítséget kapjanak” – mondta az amerikai milliárdos.

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Orbán ViktorSoros György

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