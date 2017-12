Soros-pénzből főtt a gulyás Pécsett

A Fidesz szerint a pénzt azért kapták, mert befolyásolni akarják vele a jövő évi országgyűlési választásokat. A város önkormányzata a héten elfogadott egy nyilatkozatot, amely szerint az alapítvány nem kívánatos Pécsett, ezért felszólították a lakókat, hogy ne adjanak ki helyiséget nekik. Emiatt a kiszemelt ingatlanban működő szórakozóhely tulajdonosai kénytelenek voltak visszalépni a bérbeadástól.

