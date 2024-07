Soros magyar elnökség: eddig nem látott lehetőségek nyílnak meg a magyar jobboldal előtt az unióban

Origo: Hétfőtől Magyarország vette át az európai uniós soros elnökséget. Milyen elnökségre számíthatunk a mostani európai politikai környezet tükrében?

Rotyis Bálint: Az Európai Unió jelentősen meggyengült az elmúlt években. Az Európai Unió, mint a jólét és a béke projektje megszűnőben van, az Unió élére egy háborúpárti koalíció került, mely az európaiak számára stagnálást és folyamatos bizonytalanságot jelent.

Bár a háborúpárti koalíció szándékai ellentétesek Magyarország és az európai emberek érdekeivel, a magyar diplomácia mégis kísérletet tesz arra, hogy a jelentős ellenszél ellenére az Unió újra a béke és a jólét projektje legyen, amiért létrehozták évtizedekkel ezelőtt.

Mik lehetnek a legnagyobb kihívások a magyar elnökség számára?

Az Európai Unió évek óta szenved a versenyképesség hiányától, a demográfia hanyatlástól, az illegális migrációtól és a háború okozta biztonsági kihívástól, mely problémákra a brüsszeli bürokraták rosszabbnál rosszabb válaszokat adtak. Ezeknek a kihívásoknak a helyes kezelése már önmagában komoly diplomáciai eredmény lenne, de talán

Mik lehetnek a legfontosabb prioritások?

Magyarország hét prioritást nevezett meg, ahol előrehaladást szeretne elérni a következő fél évben. Ezek közé tartozik az illegális migráció kezelése, a versenyképes európai gazdaság és versenyképes mezőgazdaság elősegítése, a kohéziós politika fejlesztése, az európai védelmi politika megerősítése, demográfiai kihívások kezelése és a nyugat-balkáni államok integrációjának támogatása. Minden egyes területnek a kezelése és a szükséges tárgyalások koordinálása egy összetett feladat, így jelentős felkészülést igényel a magyar uniós soros elnökségtől.

Bécsben Orbán Viktor, Herbert Kickl és Andrej Babiš által bejelentett patrióta manifesztum miért fontos, miért lehet fontos a jövőre nézve?

Az európai politikai tér az elmúlt években egypólusúvá vált, a föderalista, háborúpárti erők hegemón szerepbe kerültek, mely szerepből még akkor sem hajlandóak kilépni, ha az európai szavazók nemet mondtak rá. Az új frakció létrejöttével az európai politika újra kétpólusúság válik, hisz szövetségre léptek azok, akik elutasítják a föderalista Európát, elutasítják a migrációt, kiállnak a hagyományos európai értékek mellett, és céljuk az orosz-ukrán háború mielőbbi békés rendezése.

Ugyan még csak egy folyamat elején vagyunk, de már most látszik, hogy az új frakcióval sokan szimpatizálnak, illetve ha a szuverenista jobboldal minden pártja nem is lép be, akkor is az új formáció koalícióképes lehet az olasz és a francia jobboldallal is, ezzel pedig már jelentős akadályt lehet gördíteni a háborúpárti frakció ténykedése elé.