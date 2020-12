Soros idegállapotba került

Úgy látszik, Soros György idős korára kleptomániás, vagyis bocsánat, grafomániás lett. Az első jelző csak szóbotlás volt, természetesen Soros életkora és a kleptománia semmilyen összefüggésben nincs egymással. Szóval a spekuláns mostanában nem bír magával, és rendszeresen közli véleményét (vagy utasításait?) Project Syndicate nevű személyes üzenőfalán.

Most éppen azt üvölti bele a nagyvilágba, hogy rettenetesen csalódott és dühös. Soros eddig is haragudott, elsősorban Orbán Viktorra, de most mintha az egész Európai Unió, Angela Merkelestül, Európai Tanácsostul a begyében lenne. Mi másért, mint hogy a 27 tagállam vezetői megegyeztek csütörtök este abban a hosszan húzódó vitában, amely a jogállamisági mechanizmus, a költségvetési pénzek, valamint a helyreállítási alap összekötéséről szólt.

Soros szerint olyan kompromisszum született, amely a lehető legrosszabb az uniónak, de a magyar népnek is. Orbán Viktor szerinte győzött, s ettől a magyar–amerikai milliárdos láthatóan idegállapotba került. (Megjegyzés: Soros szólhatna magyarországi vazallusainak, hogy mi a véleményük, mert közülük sokan még mindig arról sikítoznak, hogy a magyar kormányfő vesztett ebben a csatában.) Persze rögtön felmerül a kérdés: mi köze van Sorosnak az Európai Unió­hoz, miért gondolja, hogy mindenbe bele kellene szólnia? Ezen egyetlen percig ne csodálkozzunk.

Soros és az általa képviselt globális gazdasági és ideológiai részvénytársaság az egész világot saját játszóterének tekinti, de különösen Európa ínyenc falat számukra. Európa szerintük gyenge, befolyásolható, s mindenütt akadnak politikusok, „civilek”, akik egy kis igazgyöngyért elárulják a hazájukat, a népüket, hogy végrehajtsák a Tervet, uraik akaratát. Aki pedig mégis ellenáll, azt meg kell büntetni, azt el kell tüntetni, megbuktatni bármilyen eszközzel.

A Sorosok által is befolyásolt uniós intézmények s jó néhány uniós ország kormánya pedig úgy vélte, most jó eszközt talált Magyarország és Lengyelország megbüntetésére, a jövőbeli áhított kormánybuktatásra. Soros kiadta már korábban a parancsot, ahogyan ezerszáz évvel ezelőtt a bajor herceg: Ugros eliminandos esse! (a magyarok kiirtassanak). De ahogyan akkor Luitpoldnak, most Sorosnak is beletört a bicskája az ellenünk folyó hadjáratba.

Akkor a pozsonyi csatában tönkre vertük a sokszoros túlerőben levő nyugati hadakat. Az akkori „Európai Uniónak” beletelt egy évszázadnál is többe, mire újra meg merte támadni a magyarokat, de legyünk nyugodtak: Soros, ez a szélhámos álherceg nem vár addig.

Egészen biztosak lehetünk abban, hogy már spekulál, hogyan lehetne mégis megtörni a magyar kormányt. Persze csakis a magyar nép érdekében, mert neki csak ez számít. Ahogyan egykor a császárok, királyok, hercegek, később a kommunisták, ő sem kérdezi meg a népet, hogy mit akar. Hisz ő azt jobban tudja!

Hogy Soros nem nyugodott bele a vereségbe, azt állandó uniós szinkronhangja, Vera Jourová biztos asszony elszólása is biztossá teszi. A cseh politikus ugyanis kiadta az utasítást az Európai Bíróságnak: nem kell itt éveket szöszmötölni egy esetleges perben, pár hónap alatt is ítéletet kell hozni, mégpedig a magyarok, lengyelek ellen. Az Európai Bizottság igazságügyért felelős alelnökeként elég furcsa, hogy nyilatkozatával beavatkozik a bíróság hatáskörébe, nem tudom, mit szólt volna, ha annak idején, amikor korrupció gyanújával letartóztatták, s egy hónapig fogva tartották, valamiféle statáriális bíróság rögtön el is ítélte volna. (Végül egyébként felmentették.)

Soros haragja, Jourová hisztériája pontosan megmutatja, mi ellen kell küzdenünk, s azt is, hogy harcos hónapok, évek várnak ránk. Készüljünk.

Néző László