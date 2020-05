Soros hazai támogatóinak nem sikerült elhallgattatnia ifjabb Lomnici Zoltánt

Az élet újraindításának feltételei megvannak, de a védekezést nem hagyhatjuk abba - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. A kormányfő elmondta: a fertőzöttek számának alakulása azt mutatja, hogy az élet újraindításának feltételei Budapesten is megvannak, de mindenkinek felelősen kell viselkednie. Orbán Viktor hozzátette: szombat délelőtt még egyeztet kormányon kívüli szakemberekkel, majd délután megszülethet a döntés a budapesti lépésekről. A miniszterelnök arra számít, hogy a kormány május végén vissza tudja adni a parlamentnek a koronavírus-járvány miatti különleges felhatalmazást. Újabb egészségügyi ellátások állnak vissza hétfőtől - közölte az országos tisztifőorvos. Müller Cecília elmondta, fokozatosan visszavezetik a fekvőbeteg ellátásban a tervezhető műtéteket, az eddig szünetelő szűrővizsgálatokat és a krónikus betegellátást. 3417-re nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 6 krónikus beteg, ezzel 442 főre emelkedett az elhunytak száma, 1287-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1688 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 58%-a, az elhunytak 79%-a, a gyógyultak 60%-a budapesti vagy Pest megyei. 614 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 46-en vannak lélegeztetőgépen. Nemcsak az egészségügyi rendszer, a lakosság is jól el van látva védőfelszereléssel, például maszkkal - mondta Palóc André, a Századvég vezető elemzője. A várakozásoknak megfelelően alakult a csütörtöki véradások száma, országszerte 52 helyszínen 1504-en mentek el vért adni - mondta el Ohnsorge Éva, az Országos Vérellátó Szolgálat véradásszervezője. Jogot szolgáltat, de igazságot nem a gyöngyöspatai romák ügyében született ítélet - hangsúlyozta a miniszterelnök. Egyetlen ápoló jutott egy egész emeletre, vagyis 80 emberre a Pesti úti idősotthonban - nyilatkozta egy elhunyt idős férfi özvegye a Ripostnak. Az asszony azt mondta, férjét nem mosdatták, nem etették és itatták, így súlyos kiszáradással került kórházba. Miközben az egész ország a járvány ellen védekezik, kormányzati intézkedések követik egymást, és a fővárosiak is várják a cselekvést, Karácsony Gergely főpolgármester csak „szerencsétlenkedik és bizonytalankodik" - mondta a KDNP frakciószóvivője. Az Egészséges Budapest Program keretében 8,3 milliárd forintból megújulnak a központi régió kórházaiban és szakrendelőiben az orvostechnikai és informatikai eszközök - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Nincs szükség a tanév meghosszabbítására, és le fog zárulni június 15-én – mondta Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A koronavírus sem tudja felülírni a kormány 2010 óta folytatott adópolitikáját, a veszélyhelyzetben is csökkennek az adók és az adminisztrációs terhek - jelentette ki Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. A magyar gazdaság lendületes növekedéssel fordult rá az idei évre, azonban a koronavírus-járvány alapjaiban írta felül a gazdasági várakozásokat - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter. A debreceni BMW-gyár meg fog épülni, eddig minden az előzetes ütemtervnek megfelelően haladt, az építési területet átadták a beruházónak - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Már 8500 hallgató igényelte a május 1-jei bevezetés óta a Diákhitel pluszt, töretlen a kormányzati támogatással létrehozott pénzügyi termék sikere a fiatalok körében - közölte Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. A gyermek nem teher vagy költségeket okozó tényező, hanem jövőnk záloga - mondta Novák Katalin a család nemzetközi napja alkalmából. A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár hangsúlyozta, a kormány családvédelmi akciótervének köszönhetően többen házasodnak. Soros György hazai támogatóinak nem sikerült elhallgattatnia ifj. Lomnici Zoltánt - közölte a Századvég Alapítvány. A rendőrség megállapította: a Századvég Alapítvány jogi szakértője nem követett el bűncselekményt, amikor korábbi nyilatkozatában rámutatott, hogy a forint gyengülésének hátterében külső spekulatív beavatkozás állhat. Azt várjuk az uniós intézményektől, hogy segítsenek, ne pedig hátráltassanak bennünket - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. Telefonon tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Orbán Viktor megköszönte a segítséget, amelyet Kína a koronavírus-járvány megfékezéséhez nyújtott Magyarországnak. Egyeztettek a járvány utáni gazdasági együttműködés legfontosabb kérdéseiről is. Alexander Vucic szerb elnökkel tárgyal Orbán Viktor miniszterelnök Belgrádban. A szerb-magyar csúcson a regionális együttműködésről és a koronavírus-járvány elleni küzdelemről egyeztetnek. Magyarország és Szerbia kapcsolatában, jövőjében sok lehetőség és remény rejlik még - hangsúlyozta Aleksandar Vucic szerb elnök. Az előző negyedévihez képest a valaha regisztrált legnagyobb mértékben esett vissza az euróövezet és az EU bruttó hazai terméke az első negyedévben az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat előzetes adatokon alapuló jelentése szerint. A világban 4 443 597-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 302 452, a gyógyultaké pedig 1 588 353 volt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Szlovéniában hivatalosan is vége van a koronavírus-járványnak, sok fontos egészségügyi intézkedés és korlátozás még érvényben marad, azonban mostantól az Európai Unió állampolgárai szabadon utazhatnak be az országba. Romániában veszélyhelyzet váltotta fel a koronavírus-járvány miatt két hónapja meghirdetett rendkívüli állapotot, de az iskolákat és a határokat egyelőre nem nyitják meg. A nyugat-balkáni országok további korlátozó intézkedéseket vonnak vissza, amelyeket a koronavírus-járvány miatt vezettek be. Észak-Macedóniában és Bosznia-Hercegovinában megszűnt az idősek kijárási tilalma. Még mindig nem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában: az azonosított fertőzöttek száma átlépte a 17 ezret, az elmúlt napban pedig ismét több új beteget jegyeztek fel, mint gyógyultat. Spanyolországban egy nap alatt 549-cel emelkedett a regisztrált új koronavírus-fertőzöttek száma, eddig 27 459 emberéletet követelt a járvány. Olaszországban az elmúlt 24 órában 242-vel emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, és elérte a 31 610-et. Franciaországban az elmúlt 24 órában 351-gyel 27 425-re emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma. A 11,5 millió lakosú Belgiumban több mint 54 ezer fertőzést azonosítottak eddig, a járványban elhunytak száma csaknem 9 ezer - naponta mintegy 50-en halnak meg a vírusfertőzés következtében. Az Egyesült Királyságban az elmúlt 24 órában 428-an vesztették életüket a járvány következtében, a nagy-britanniai halálos áldozatok száma meghaladta a 33 ezret. Tömeges és ingyenes antitestszűrés kezdődött Moszkvában, a Covid-19 járvánnyal szembeni populációimmunitás fokának meghatározására. Hatodik helyre került Brazília a halálos esetek és a fertőzések számát tekintve is a koronavírus-járvány által legsúlyosabban érintett államok listáján. Az országban több mint 203 ezer fertőzöttet regisztráltak, közülük 14 ezren meghaltak. Kína szerint az Egyesült Államoknak erősítenie kellene az együttműködést a koronavírus-járvány elleni küzdelem terén, miután Donald Trump amerikai elnök annak lehetőségét is felvetette, hogy az Egyesült Államok megszakítja kapcsolatait Kínával. Nagyon csekély előrelépést sikerült csak elérni az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerének kialakításáról szóló tárgyalássorozat e héten tartott harmadik fordulóján - közölte David Frost, a brit tárgyalóküldöttség vezetője. Otthonmaradásra és az ablakok bezárására adott ki sürgős felszólítást Velence polgármestere, miután robbanás történt a szárazföldi Marghera egyik vegyigyárában. A hongkongi rendőrök a nemzetközi jogi normáknak megfelelően jártak el a tavalyi kormányellenes tüntetéshullám során a rendőrségi akciókat felülvizsgáló bizottság jelentése szerint. A járvánnyal összefüggésben eddig összesen 363 büntetőeljárás indult Magyarországon - mondta Kiss Róbert, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Letért az útról és elcsúszott egy motoros az 51-es főúton Szigetszentmiklósnál - a 24 éves férfi a helyszínen meghalt. Őrizetbe vették a szigetszentmiklósi nyomozók azt a két férfit, akik harmadik társukkal közel ötvenmillió forintnyi zsákmányt vitt el egy dunavarsányi házból 2019 decemberében - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Kábítószer-kereskedelem miatt vádat emeltek a egy húszéves egyetemista lány ellen, mert extasytablettát árult egy pécsi szórakozóhelyen tavaly februárban - közölte a Baranya Megyei Főügyészség. Szombattól kinyitnak egyes budapesti játszóterek, de a felnőtteknek kötelező lesz az arc eltakarása - közölte a Főpolgármesteri Hivatal. A Magyar Posta június elsejétől átlagosan 6,3 százalékkal emeli a belföldi és 15,78 százalékkal a nemzetközi csomagfeladás díjszabását a költségek növekedése és a nemzetközi szállítási díjak drasztikus emelkedése miatt - közölte a társaság. Októberben pótolhatják a gyorsasági kamion Európa-bajnokság Hungaroringre tervezett, és a koronavírus-járvány miatt elhalasztott futamát. A Magyar Birkózó Szövetség tervei szerint júniusban kezdődhetnek meg újra a válogatottak központi edzései. A női után jövő héttől a magyar férfi asztalitenisz-válogatott tagjai is elkezdik a közös munkát. Az eddig az MTK-t irányító Tóth Gábor lett a békéscsabai női röplabdacsapat vezetőedzője.