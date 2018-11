Soros György lobbija segíti Judith Sargentinit

2018. NOVEMBER 13., KEDD NOVÁK KATALIN: DECEMBER 1-JÉVEL LEHET IGÉNYELNI A 10 MILLIÓ FORINTOS KEDVEZMÉNYES KAMATTÁMOGATÁSÚ KÖLCSÖNT A KÉTGYERMEKES CSALÁDOKNAK. ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ MA KÉTNAPOS HIVATALOS LÁTOGATÁSRA LITVÁNIÁBA UTAZIK. GULYÁS GERGELY: A MIGRÁCIÓ ÜGYE MIATT TÁMADJÁK MAGYARORSZÁGOT, DE A KORMÁNY EBBEN A KÉRDÉSBEN NEM HAJLANDÓ MEGEGYEZNI. FIDESZ: A JOBBIK AZ EDDIGI ADÓCSÖKKENTÉSEKET SEM SZAVAZTA MEG. TRÓCSÁNYI: OLYAN FIZETÉSKÉPTELENSÉGI TÖRVÉNY KELL, AMELY ÉRINTI A CSÕDTÖRVÉNYT, A CÉGELJÁRÁS EGYSZERÛSÍTÉSÉT, A TÖRLÉSI ÉS A VÉGELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSOKAT MAGYAR IDÕK. ÖT ÉV ALATT 1400 MILLIÁRD FORINT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL FOLYT BE A MAGYARORSZÁGI ÚTHASZNÁLATBÓL KÖZÖLTE BARTAL TAMÁS, A NÚSZ VEZÉRIGAZGATÓJA. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: CSAKNEM KÉTMILLIÁRD FORINT KORMÁNYZATI TÁMOGATÁST NYERTEK EL KKV-K MUNKAHELYTEREMTÉSRE. EMMI: A XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÉT SZAKRENDELÕJE 66 MILLIÓ FT FEJLESZTÉSI FORRÁSHOZ JUT AZ EGÉSZSÉGES BUDAPEST PROGRAM KERETÉBEN. FÜLÖP ATTILA: A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS NEM CSAK A SZOCIÁLIS SZAKMA ÉS A KORMÁNY "MAGÁNÜGYE", HANEM MINDANNYIUNK KÖZÖS FELADATA. MEGKEZDÕDÖTT A NYUGDÍJPRÉMIUMOK UTALÁSA, CSÜTÖRTÖKTÕL A POSTAI KÉZBESÍTÉSEK IS ELKEZDÕDNEK. EGYÜTTMÛKÖDÉSI NYILATKOZATOT ÍRTAK ALÁ AZ EGYHÁZI KÓRHÁZAK. AZÉRT, HOGY RÉSZT VEGYENEK A "MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY FEJLESZTÉSÉBEN" ÉS LÉTREHOZZANAK EGY EGYHÁZI ALAPON NYUGVÓ NÕVÉRKÉPZÉST. A KORMÁNY A SZAKMÁK JEGYZÉKÉNEK EGYSZERÛSÍTÉSÉN DOLGOZIK JELENTETTE KI PALKOVICS LÁSZLÓ. TART AZ EGYSÉGES VASÚTI ÉS AUTÓBUSZ-MENETREND ELÕKÉSZÍTÉSE MONDTA FÓNAGY JÁNOS. 32 M FT-ÉRT VÁSÁROLT BUSZT A GÉMESI GYÖRGY VEZETTE ZÖLD HÍD KFT., MIKÖZBEN PÉNZHIÁNYRA HIVATKOZVA FELFÜGGESZTETTE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁST MI. KÖZPONTI NYOMOZÓ FÕÜGYÉSZSÉG: ELRENDELTE AZ ÜGYÉSZSÉG A NYOMOZÁST DEMETER MÁRTA TITOKSÉRTÉSI ÜGYÉBEN. ÁTRENDEZÕDIK A MAGYAR SZARVASMARHA-KIVITEL MAGYAR IDÕK. MERKEL: EL KELL GONDOLKODNI EGY TÉNYLEGES EURÓPAI HADSEREG LÉTREHOZÁSÁN. A KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA TERÉN VALÓ EGYSÉGES FELLÉPÉSSEL LEHET CSAK MEGVÉDENI EURÓPA ÉRDEKEIT. DONALD TRUMP TÖBB TWITTER-BEJEGYZÉSBEN TÁMADTA A FRANCIA ÁLLAMFÕT - MTI. OLASZ SAJTÓ: TILTAKOZÓ GYÛLÉSEKET TARTOTTAK AZ OLASZ ÚJSÁGÍRÓK EGYES POLITIKUSOK SÉRTÕ MEGJEGYZÉSEI MIATT. SPANYOL MINISZTÉRIUM: SPANYOLORSZÁG IS BESZÜNTETNÉ A DÍZEL ÉS A BENZINES ÚJ AUTÓK ÉRTÉKESÍTÉSÉT 2040-TÕL. INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK KAPCSOLHATJÁK ÖSSZE MÉG JOBBAN LITVÁNIÁT ÉS MAGYARORSZÁGOT MONDTA ÁDER JÁNOS LITVÁNIÁBAN. A KISEBBSÉGEK JOGAIT VÉDÕ UNIÓS SZABÁLYOKAT SÜRGET AZ EURÓPAI PARLAMENT. LONDONI MÉDIAÉRTESÜLÉSEK SZERINT ELKÉSZÜLT A BREXIT FELTÉTELRENDSZERÉRÕL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS SZÖVEGTERVEZETE - MTI. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG "RENDEZETLEN" UNIÓS KILÉPÉS ESETÉN IS VÍZUMMENTESSÉGET ADNA A BRITEKNEK MTI. MATTEO SALVINI: KIÜRÍTETTÉK AZ EGYIK LEGISMERTEBB MIGRÁNSTÁBORT RÓMÁBAN. A FRANCIA KORMÁNY TAGJAI NEMZETI MEGEMLÉKEZÉSEN HAJTOTTAK FEJET A 130 HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELÕ PÁRIZSI MERÉNYLETEK HARMADIK ÉVFORDULÓJÁN. IZRAELI RÁDIÓ: MEGÁLLAPODOTT A TÛZSZÜNETRÕL IZRAEL ÉS A HAMÁSZ. AZ ÉSZAKI ÁRAMLAT-2 ÉPÍTÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSÁVAL FENYEGETÕZÖTT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK UNIÓS NAGYKÖVETE. AZ AMERIKAI ELNÖK A TÛZVÉSZEK MIATT TERMÉSZETI KATASZTRÓFA SÚJTOTTA TERÜLETTÉ NYILVÁNÍTOTTA EGÉSZ KALIFORNIÁT. ABC: DONALD TRUMP A BELBIZTONSÁGI MINISZTER ÉS A KABINETFÕNÖK MENESZTÉSÉT TERVEZI. AZ IMF SZKEPTIKUS A POPULISTA OLASZ KORMÁNY REFORMJAIVAL SZEMBEN MTI. A CNN HÍRTELEVÍZIÓ PERT INDÍT DONALD TRUMP ÉS A FEHÉR HÁZ MUNKATÁRSAI ELLEN, MERT MEGVONTÁK A HÍRCSATORNA TUDÓSÍTÓJÁNAK SAJTÓBELÉPÕJÉT. FÉL NAP ALATT KÖZEL HÁROMSZÁZHETVEN RAKÉTÁT INDÍTOTTAK A PALESZTIN GÁZAI ÖVEZETBÕL IZRAELI TELEPÜLÉSEKRE. EGY EMBER MEGHALT IZRAELBEN A GÁZAI ÖVEZETBÕL INDÍTOTT RAKÉTATÁMADÁSOKBAN HÁÁREC. AZ IZRAELI LÉGIERÕ CSAPÁST MÉRT A GÁZAI ÖVEZETET IRÁNYÍTÓ HAMÁSZ RADIKÁLIS ISZLAMISTA SZERVEZET HIVATALOS TELEVÍZIÓS CSATORNÁJÁNAK ÉPÜLETÉRE. AZ IZRAELI LÉGIERÕ CSAPÁST MÉRT EGY SZÁLLODÁRA A GÁZAI ÖVEZET SZÉKVÁROSÁBAN, AZ ÉPÜLET MEGSEMMISÜLT. AZ UKRÁN RENDÕRÖK KISZABADÍTOTTAK 94, MEZÕGAZDASÁGI RABSZOLGAMUNKÁRA KÉNYSZERÍTETT EMBERT A DÉL-UKRAJNAI ODESSZA MEGYÉBEN. MEGHALT EGY MOTOROS, MIUTÁN ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY KAMIONNAL A 47-ES ÚTON HÓDMEZÕVÁSÁRHELYNÉL POLICE.HU. TÉNYLEGES ÉLETFOGYTIGLANI SZABADSÁGVESZTÉSRE ÍTÉLT A PÉCSI ÍTÉLÕTÁBLA EGY FÉRFIT, AKI 2016-BAN AGYONVERTE ISMERÕSÉT, MAJD FELGYÚJTOTTA. NÉGY ÉV BÖRTÖNT KAPOTT AZ A TANÁRNÕ, AKI RENDSZERESEN SZEXUÁLIS KAPCSOLATOT LÉTESÍTETT 14. ÉLETÉVÉT BE NEM TÖLTÖTT TANÍTVÁNYÁVAL. ELHUNYT STAN LEE RAJZOLÓ ÉS GRAFIKUS, A MARVEL COMICS ÉS A PÓKEMBER, A VASEMBER ÉS SZÁMOS MÁS LEGENDÁS KÉPREGÉNY ATYJA, 95 ÉVES VOLT. AZ M1-ES AUTÓPÁLYA FELÚJÍTÁSA MIATT MA A BICSKEI CSOMÓPONTBAN A GYÕR FELÉ HALADÓK NEM TUDNAK LEHAJTANI. ÁTKELÕ HAJÓJÁRATOK KÖZLEKEDNEK A DUNÁN KARÁCSONYIG A KOSSUTH TÉR-VÁRKERT BAZÁR-PETÕFI TÉR ÚTVONALON.