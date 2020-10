Soros György ismét választások befolyásolására adta a fejét

Bárki nyerje is a jelöltek közül az USA-ban a november 3-i elnökválasztást, az már biztos, hogy történelmi nap lesz: egy olyan évben kerül megrendezésre, mely régen nem látott válságokkal telt. Nem elég, hogy a koronavírus-járvány világszerte, így Amerikában is rengeteg áldozatot szedett és az emberéletek mellett a gazdaságot is megtámadta, május óta számtalan városban erőszak, fosztogatás és gyűlölet uralja az utcákat. Van egy ember, akinek éppen káoszra van szüksége, aki pontosan erre vágyik: Soros György.

A milliárdos most egy olyan „választási integritás” csoportot támogat, amely feltehetően előkészíti a terepet egy „forradalom” számára, ha a demokratikus választáson Trump nyerné el a szavazók bizalmát. A Transition Integrity Project (Átmenet Integritás Projekt, TIP) tulajdonképpen egy Trumpot gyűlölő kétpárti szervezet, vagyis mind republikánus, mind demokrata tagokat egyesít az elnök iránt érzett gyűlölet szellemében. Azt állítják, hogy amennyiben Trump nem fogadná el a választások eredményét, akkor erőszakot szítana. Azért ehhez kell bőr a képükön, tekintve, hogy éppen a demokraták szították a lázadozást George Floyd halála után, az ő városaikban voltak a legdurvább jelenetek. Mindenesetre a TIP különböző szimulációkat készít, és állításuk szerint arra jutottak, hogy Trump és szavazói felfordulást fognak okozni.

Rosa Brooks, a Georgetown Egyetem jog és politika professzora, a TIP alapítója úgy nyilatkozott: „Az összes forgatókönyvünk utcai erőszakban és politikai holtpontban ért véget”. Brooks és Soros között évtizedek óta van kapcsolat: 2006-2007 között a Nyílt Társadalom Intézet elnökének tanácsadója volt, de dolgozott tanácsadói pozícióban a Human Rights Watchnál is, és a Nyílt Társadalom Alapítvány amerikai programjának igazgatótanácsi tagja volt. Tehát: objektív és független, természetesen. Brooks kifejezte abbéli reményét, hogy a törvényhozók figyelembe veszik a „tanulmányai” eredményét, és lépni fognak: „az államok kormányzóinak, a főügyésznek, a törvényhozás vezetőinek és a minisztereknek most kell figyelembe venniük ezeket a problémákat, nem pedig várni a választás napjáig”.

Egy Revolver nevű oldal szerint a TIP lehet az azzal megbízott szervezet, hogy a választás eredményétől függetlenül az USA-ba is elhozza a „színes forradalmat” (mint Ukrajnában, Macedóniában vagy Grúziában), és Trumpot eltávolítsa hivatalából. Tehát akkor is, ha demokratikusan megnyerné a szavazást. A „színes forradalmak” lényege, hogy megkérdőjelezik a választási eredményeket, tömegtüntetéseket szerveznek, polgári engedetlenséget alkalmaznak, és kihasználják a média tudósításait, hogy támogatókat nyerjenek ügyüknek. Erre utalhat, hogy többek között Hillary Clinton is arra biztatja Joe Biden demokrata elnökjelöltet, hogy semmilyen körülmények között se ismerje be vereségét. Sőt, a bukott politikusnő már most elkezdett konspirációs teóriákat lebegtetni arról, hogy a republikánusok elcsalják a választásokat, hogy előre aláássa a választási eredményt arra az esetre, ha Trump legyőzné Bident. Mindenesetre érdekes lesz figyelni a választásokat és az azt követő heteket.

Soros azonban felkészült arra az esetre is, ha nem jönnének be a számításai: évek óta dollármilliókat fordít arra, hogy progresszív ügyészeket ültessen a megfelelő helyekre. Mivel az ügyészeket közvetlenül választják meg az USA-ban, ezért ez azt is jelenti, hogy alakítani tudnak az állam igazságszolgáltatásának rendszerén. A kerületi államügyészek (district attorney) a szövetségi büntetőjogi törvények helyi szintű végrehajtásáért felelnek. Ha a bűncselekmény miatti vád nem magánindítványra történik, hanem hatóság által, akkor maga az amerikai állam (kerület, megye, szövetségi állam, város) lesz a vádló. Az ügyészi pozíciót felértékeli a progresszívek szemében az, hogy diszkrecionális jogkörrel rendelkezik a vádemelés tekintetében: vagyis eldöntheti, mely bűncselekmények esetében indít eljárást, melyeknél nem, illetve milyen büntetés kiszabását kéri a bíróságtól. Ha már a törvényhozásban nem tudják átvinni a „büntető igazságszolgáltatási reformokat” a progresszív demokraták, akkor azt megkerülve az ügyészi pozíciókon keresztül próbálják meg megvalósítani elképzeléseiket.

A Fox Business csatorna egyik közéleti kibeszélő műsorában Mercedes Colwin jogi elemző hívta fel a nézők figyelmét arra, hogy Kalifornia államban négy kerületi ügyész választásba szállt be Soros dollármilliókkal. Megemlítette, hogy a jelöltek mind liberális ügyeket tűztek zászlajukra, mint például a bebörtönzések arányának csökkentését. Egyik meghívott vendége ezt a tényt „igazságtalan befolyásolásnak" minősítette, hozzátéve, hogy a választópolgároknak mindenképpen értesülniük kell róla. Hiszen az, hogy ki lesz a kerületi ügyész és milyen büntetőpolitikát folytat majd, hatással lesz mindennapi életükre.

Soros szinte kizárólag olyan ügyészjelöltek mellé állt, akik liberális ideológiai alapon kötelezték el magukat, így például a „rendőrségi brutalitások” miatti szigorú elbánásmód fontos pont volt a programjukban, ugyanakkor az általánosságban túl szigorú bűnüldözést a büntetőjog anomáliájaként tálalták kampányukban. Olyan államokban is támogatott jelölteket, mint Florida, Illinois, Mississippi, Louisiana, Új-Mexikó, vagy Texas. A reformcsoportok évek óta igyekeznek kidolgozni egy olyan új büntetőpolitikát, melynek következtében sikerülne a bebörtönzési arányokat csökkenteni. A liberális adományozók már régóta adtak támogatásokat a különböző civil szervezeteknek, a Nyílt Társdalom Alapítvány például a drogpolitika és a büntető igazságszolgáltatás reformjával foglalkozik. 2015-2016 körül Soros több, mint 3 millió dollárt fektetett hét ügyészválasztásba hat szövetségi államban, amely néhány „szuperdonor” adományait leszámítva meghaladja a 2016-os elnökválasztási kampány költéseit. A Soros által támogatott jelöltek ellenfelei meg is támadták a milliárdos, mondván: kampányadományai jelentősen befolyásolták a választási esélyeket, és ezáltal a helyi lakosok biztonságát is veszélyeztette, ugyanis a reformista ügyészek hajlamosak veszélyes bűnözőket is szabadon ereszteni.

2020 májusa óta rég nem látott erőszaknak lehetünk tanúi az Egyesült Államokban, egyes progresszív liberális ügyészek azonban nem hajlandóak vádat emelni a lázongók ellen, sőt, szabadon engedik őket. Mások ennél is tovább mennek, és bizonyos bűncselekményeket teljesen tudatosan nem ítélnek el. Tényleg ez lenne egy ügyész feladata, hogy a bűnözők pártját fogja? Mi nem így képzeljük el az állam büntetőmonopóliumának érvényesítését, sőt, az ilyen ügyészi tevékenységet kifejezetten ártalmasnak és a társadalomra, annak biztonságára veszélyesnek tartjuk. Az ilyen ügyészek nem a jogot képviselik, hanem a káoszt, és a rend ellenségeinek tekinthetők. Soros és liberális szövetségesei 31 amerikai városban és megyében ültettek progresszív ügyészeket a közvádlói székbe, többek között San Franciscoban, Chicagoban, Philadelphiában, Bostonban, Portlandben, Dallasban és St. Louisban. Néhány példát is hoztunk Olvasóinknak, zárójelben megtalálják, mennyi támogatást nyújtott nekik a kampányban Soros és hálózata:

Kim Gardner körzeti ügyész ($307 000) St. Louisban ejtett minden vádat 36 olyan személlyel szemben, akik erőszakosan „tüntettek”. A városban több, mint nyolc rendőr vesztette életét a „békés tiltakozások” során. Mit tartott fontosnak Gardner? Emlékezhetnek arra az ügyvéd házaspárra, akik a lezárt, magánterületnek számító utcájukba betörő „tüntetőkkel” szemben kimentek fegyvereikkel a házuk elé. Nem tettek semmit, törvényesen tartott fegyvereikkel csendes üzenetet küldtek mindazoknak, akik megpróbálkoznának otthonuk megtámadásával. Kim Gardner nem győzött elég hamar vádat emelni ellenük.

Kim Foxx illinoisi állami ügyész ($817 000) Chicagoban nem volt hajlandó vádat emelni azok ellen a „tüntetők” ellen, akik nem tettek eleget a kijárási tilalomnak (mindezt egy világjárvány idején). Ugyanő volt az, aki ejtette a vádakat Jussie Smollett fekete színész ellen, aki gyűlöletbűncselekmény miatt tett feljelentést, majd kiderült, hogy az egészet ő rendezte meg maga ellen. Egy józan ésszel megáldott bíró azonban elvette tőle az ügyet és különleges ügyészt nevezett ki, aki hat új bűncselekmény miatt vádat is emelt Smollett ellen.

Larry Krasner philadelphiai kerületi ügyész ($1,7 millió) sokak szerint a lehető legprogresszívebb mind között. Bejelentette, hogy nem emel vádat azok ellen, akiket a tüntetések során elkövetett erőszakos cselekmények miatt tartóztattak le. Krasner ügyésszé választása előtt ügyvédként tevékenykedett: legalább 75 ügyet indított és képviselt az Occupy Philadelphia mozgalom és a Black Lives Matter mellett, rendőrök ellen. Már ügyészként a lövöldözésekkel kapcsolatos ügyek több, mint 60 százalékát ejtette, a törvénytelen fegyverviselési ügyekben ez az arány 37 százalék. Ezek után senkit nem érhet meglepetésként, hogy egy év alatt Philadelphiában 57 százalékkal emelkedett a lövöldözések száma, az emberöléseké (nyilvánvalóan ennek következményeként) 24 százalékkal nőtt. Ennek következtében a törvényhozás elvette a lövöldözéses ügyeket Krasnertől, és azokkal az állami ügyészt bízta meg.

Chesa Boudin San Francisco kerületi ügyésze ($620 000) szerint „a büntető igazságszolgáltatási rendszer nem csak masszív és könyörtelen, hanem rasszista is”. Boudin családi háttere és tevékenysége tökéletes Soros-katonává teszi őt: szülei egy marxista terroristacsoport, a Weather Underground tagjai voltak, akiket egy gyilkosságban játszott szerepük miatt letartóztattak, mikor ő még csak 14 hónapos volt. Anyját 20 évre, apját 75 évre ítélték, ezért a kis Chesat szülei tagtársai nevelték fel. Boudin baloldali öröksége egyértelmű: üknagybátyja, Louis B. Boudin marxista teoretikus volt, nagyapja, Leonard Boudin pedig ügyvédként képviselte Fidel Castrot. Chesa, mielőtt beiratkozott volna a jogi egyetemre, Venezuelába utazott Hugo Chavez nagy tisztelőjeként, ahol a kommunista diktátor tolmácsa lett. Ügyészként Boudin nem hajlandó vádat emelni közterületen vizelés, életvitelszerűen közterületen tartózkodás, prostitúció és „megélhetési bűncselekmények” esetében. Noha csupán idén januárban foglalta el hivatalát, az előző évhez képest ez idáig 25 százalékkal nőtt az emberölések száma, a betöréseké 42 százalékkal, a szándékos gyújtogatások száma 45 százalékkal emelkedett, a járműlopások száma pedig 31 százalékkal. Nyilván nem véletlenül.

Ezek az ügyészek nem a törvényt és a rendet képviselik, nem az emberek biztonságáért dolgoznak, hanem úgynevezett „társadalmi igazságosság harcosok” (social justice warrior). Úgy látszik, hogy szerintük mindezeknél fontosabb a kiállás olyan társadalmi kérdésekben, mint a szegénység, a rasszizmus, a szexizmus, vagy a jövedelmi egyenlőtlenségek, mint az emberek védelme. Matthew Vadum, a Capitol Research Centertől tömören összefoglalta az ügyészi hivatalok megszerzésére való törekvéseket, így az ő soraival zárunk:

„Soros annak érdekében végzett tevékenysége, hogy átalakítsa az igazságszolgáltatást szélsőséges kerületi ügyészek megválasztása révén, hogy így gyengítse a rendfenntartó szerveket és helyettük a bűnözést elnéző városokat segítse, gyümölcsözőnek bizonyul…el akarja lehetetleníteni a rendőrséget, hogy a társadalmi igazságosságnak hívott neomarxista absztrakció megvalósulását elősegítse, amely egyszerűen rasszokra, osztályokra, nemekre és társadalmi nemekre osztja fel a világot.”

