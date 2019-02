Soros embere sem segíthet a magyar ellenzéken

A szakértő az ECHO TV Jó reggelt című műsorának pénteki adásában felhívta rá a figyelmet, hogy az Európai Bizottság első alelnöke, az Európai Szocialisták csúcsjelöltje Soros György egyik legmegbízhatóbb szövetségesének számít Brüsszelben. Erdős Gergely Nehéz Attila műsorvezetőnek beszámolt a legfrissebb Századvég-felmérés eredményéről is, eszerint a magyarok több mint 80 százaléka elutasítja az uniós terveket az illegális migránsok szétosztásáról, sőt ebben a kérdésben nincs lényegi különbség a baloldali és a jobboldali szavazók gondolkodásában.

Azok a politikai erők, amelyek ezzel ellentétes álláspontot képviselnek, azok lényegében a nemzeti minimumot támadják és saját szavazóik nagy részének az akaratával is szembe mennek (…) az elmúlt napokban is azt lehetett látni, hogy az ellenzéki erők gyakorlatilag politikai szőnyegbombázást indítottak a bejelentett családvédelmi akcióterv ellen, holott még a saját szavazóik nagy része szerint is ez a kulcs a demográfiai problémák megoldásához – közölte.