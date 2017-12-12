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Soros elleni határozatot fogadhat el az Országgyűlés

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2017. december 12., kedd 08:44

Az LMP bojkottálja az ülést, mert mint írták: a Fidesz parlamenti bohózata helyett inkább az emberek problémáival foglalkoznak.

Ebben az évben utoljára ül ma össze a parlament. A képviselők kivételes eljárásban előbb megtárgyalják, majd el is fogadhatják a kormánypártok „Soros-terv” végrehajtása ellen benyújtott parlamenti határozatát – az Országgyűlés ezzel azt nyilvánítaná ki, hogy elvárja az Európai Uniótól, hogy tartsa tiszteletben Magyarország szuverenitását, illetve a magyar emberek népszavazáson kinyilvánított akaratát a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról.

Az LMP bojkottálja az ülést, mert mint írták: a Fidesz parlamenti bohózata helyett inkább az emberek problémáival foglalkoznak.

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