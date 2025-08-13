Soros-blog nekimegy Magyar Péter riválisainak

Megosztás itt:

A baloldali térfélen már régóta zajlik annak a tervnek a végrehajtása, amelynek az a lényege, hogy jövő tavasszal egy párt álljon szemben a Fidesszel.

Ennek a stratégiának a része, hogy olyan cinkelt közvélemény-kutatási adatokat szórnak a nyilvánosságban, amelyek azt a valóságtól messze elrugaszkodott látszatot próbálják kelteni, amely szerint Magyar Péterék vezetik a pártok versenyét – mondta el a Magyar Nemzetnek Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője.

Kiemelte: ennek látványos mozzanata volt, amikor a Momentum bejelentette, hogy nem méretik meg magukat a következő országgyűlési választáson.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!