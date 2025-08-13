Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 13. Szerda Ipoly napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Soros-blog nekimegy Magyar Péter riválisainak

2025. augusztus 13., szerda 07:01 | Magyar Nemzet

Elemzők szerint a Tisza Párt mögött álló erők célja egyértelmű: Magyar Pétert segíteni a csúcsra. A 444-en nemrég megjelent írás máris karaktergyilkosság-gyanús árnyékot vetett Kovács Gergelyre, korrupciót sejtetve.

  • Soros-blog nekimegy Magyar Péter riválisainak

A baloldali térfélen már régóta zajlik annak a tervnek a végrehajtása, amelynek az a lényege, hogy jövő tavasszal egy párt álljon szemben a Fidesszel.

Ennek a stratégiának a része, hogy olyan cinkelt közvélemény-kutatási adatokat szórnak a nyilvánosságban, amelyek azt a valóságtól messze elrugaszkodott látszatot próbálják kelteni, amely szerint Magyar Péterék vezetik a pártok versenyét – mondta el a Magyar Nemzetnek Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője.

Kiemelte: ennek látványos mozzanata volt, amikor a Momentum bejelentette, hogy nem méretik meg magukat a következő országgyűlési választáson.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

További híreink

Dopeman bedobta az év legnagyobb poénját, az egész országot átverte

Lázár János bomba bejelentése: Forradalom a MÁV-nál - mindenki döbbenetére új korszak kezdődik

Kőkemény történelmi kvíz: 10 egyszerűnek tűnő kérdés, amibe a te bicskád is beletörik majd

Mit gondol Robbie Keane a Fradi-szurkolókról? Döbbenetes testbeszéd

Tízezer fős magyar városban zár be végleg a SPAR, íme az elkeserítő indok

Alfa Centauri: elkészült az első valódi csillaghajó terve

Kisebbfajta droghálózat bukott le Kőbányán

Köszvényt okozhat az egyik kedvelt nyári hűsítő ital – te is rendszeresen fogyasztod?

Orbán Viktor a Patrióta Extrában: Nem érdemes az embernek a saját jelentőségét eltúlozni + videó

További híreink

Orbán Viktor a Patrióta Extrában: Nem érdemes az embernek a saját jelentőségét eltúlozni + videó

J. D. Vance a hét legerősebb mondatát szúrta oda Zelenszkijéknek

Kocsis Máté: Magyar Péter teljesen átvette a baloldal gondolkodását és nyíltan támadja az Otthon Start Programot + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Razzia a nagybanin: újabb maffiózó a NAV célkeresztjében
2
Trump-Putyin titkos alku Alaszkában: Ukrajna kincsei orosz kézbe kerülnek?
3
Kisebbfajta droghálózat bukott le Kőbányán
4
Vezércikk – Az amerikai elnök kikérte Orbán Viktor véleményét az orosz-ukrán konfliktus rendezése kapcsán+ videó
5
Botrányos adatok az ukrán menekültekről
6
Ezúttal a Sziget fesztivál résztvevőit uszította Orbán Viktor ellen a Magyarországról három évre kitiltott Kneecap + videó
7
Hatalmasat nyert a Fradi itthon
8
Soros-blog nekimegy Magyar Péter riválisainak
9
Tusk hoppon marad - Trump-Putyin csúcstalálkozó után Nawrocki ül asztalhoz Trumppal
10
Orbán Viktor a Patrióta Extrában: Nem érdemes az embernek a saját jelentőségét eltúlozni + videó

Legfrissebb híreink

Rajtaütés Kőbányán

Rajtaütés Kőbányán

 Összehangolt rendőri akcióban csaptak le kőbányai kábítószer-kereskedőkre. A gyanú szerint a dílerek fiatalkorúnak is árulták a drogot.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Razzia a nagybanin: újabb maffiózó a NAV célkeresztjében

Razzia a nagybanin: újabb maffiózó a NAV célkeresztjében

 Újabb súlyos alvilági szereplőt vett célba az adóhatóság a nagybani piachoz kapcsolódó nyomozásban. V. F. neve egy vallomásban került elő, amely milliárdos költségvetési károkat okozó bűnbandáról rántotta le a leplet, és érinti egy brutális maffialeszámolás tanúját is.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!