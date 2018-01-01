2018. január 1.,
hétfő, Fruzsina napja

Soros a 2018-as Fidesz-kampányban is jelen lesz

Hír TV

2018. január 1., hétfő 10:22, frissítve: hétfő 10:40

A Fidesz 2018-ban is Soros Györggyel fog kampányolni – vetítette előre a kormánypárt frakcióvezetője az Atv.hu-nak adott interjúban. Gulyás Gergely szerint a kabinetet bevándorlásügyben nem a gyűlölet, hanem a józan ész vezérli.

A kormánypárti politikus beszélt a Jobbikra kiszabott számvevőszéki gigabírságról is, amely szerinte a Fidesznek is kellemetlen az időzítés miatt, mert a Jobbik áldozatként tudja bemutatni magát. Ez bizonyítja, hogy az ÁSZ nincs tekintettel a politikai helyzetre, teszi hozzá.

 

 

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