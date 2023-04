Somogyi Zoltán cége bonyolította a kampányt

Megosztás itt:

A szociológus azzal védekezett, hogy a kampány tartalmáról semmit sem tudott. Somogyi ugyanakkor azt mondta: büszke a plakátokon szereplő üzenetre. A műsorban Hont András újságíró is vendég volt, aki szerint erre nehéz büszkének lenni.

Az Origo emlékeztetett: a szociológus végzettségű jelenleg filozófiát is hallgató Somogyi 1990-ben, 17 évesen pártoló tagként belépett az SZDSZ-be, majd 1999-ben megszüntette párttagságát, mert üzleti pályára lépett. A Political Capital mellett az MDF kampányfőnökeként és Dávid Ibolya tanácsadójaként is ténykedett, nem túl sikeresen, hiszen a 2010-es választásokon kivezette a rendszerváltó pártot a parlamentből.

A Political Capital-csoport egyébként 2006 és 2010 között rengeteg megbízást kapott a második gyurcsány-kormánytól, így a céghez 432,2 millió forint közpénz érkezett. ennek egy része, 190 millió forint a nemzetbiztonsági hivataltól jött.

Az akkori kormányfőhöz fűződő bizalmi viszonyt igazolja az is, hogy Somogyi részt vett Gyurcsány Ferenc 2004-es kampányprogramjának megírásában. Jelenleg éppen a Jobbik környékén bukkant fel, tanácsadóként és elemzőként a párt közeli Civitas Intézet munkatársa.

Az egykori gyurcsányista kulcsember tanácsaira máshol is van kereslet, hiszen 2022-ben Kész Zoltánnal, a Mindenki Magyarországa Mozgalom egyik vezetőjével együtt részt az úgynevezett Polgári Platformban, amely egyik digitalizációs tanulmánya a baloldali összefogás választási programjába is bekerült. Somogyi 2021 decemberében maga jelentette be, hogy megállapodás született Márki-Zay Péter és a Polgári Platform civil szervezet között.

Üzenet az amerikai nagykövetnek

Mi már hazaküldtük a tatárokat, a törököket, az osztrákokat, a németeket és végül a ruszkikat is

- így reagált Deutsch Tamás az országot ellepő plakátokra. Az orosz csapatok Ukrajnából történő kivonását sürgető hirdetményeken egy 1956-os kép látható. A kampányt az amerikai nagykövetség finanszírozta. A Fidesz EP-képviselője közösségi oldalán azt üzente a diplomatának:

Óvatosan, Mr. Pressman! Ennyi.

