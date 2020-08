Soltész Miklós: Szent II. János Pál a szeretet és a szabadság szentje

30 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4946-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 608 fő, 3630-an már meggyógyultak. Jó irányban folynak a Covid-járvánnyal kapcsolatos hazai kutatások - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Tizenhét budapesti kórház higiéniai felújításáról döntött a kormány 60 milliárd forint uniós és hazai forrás felhasználásával, a koronavírus-járvány esetleges második hullámára készülve - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Jövőre 2012 milliárd forint jut egészségügyi célokra, ami azt jelenti, hogy a kormány tíz év alatt 76 százalékkal növelte az emberek egészségének megvédésére, visszaszerzésére fordítható forrásokat - közölte Rétvári Bence államtitkár. Akár házelnök is lehet 2022-től Gyurcsány Ferenc, amennyiben az ellenzéki összefogás megnyeri az országgyűlési választásokat - mondta híradónknak a DK szóvivője. Barkóczi Balázs hangsúlyozta: az, hogy a pártelnök nem készül kormányzati szerepre, nem jelenti azt, hogy semmilyen egyéb közjogi tisztséget nem vállal. Keményen bírálta Schiffer András a Facebookon a DK alelnökét. Vadai Ágnes azt üzente közösségi oldalán a Gyurcsány párt szövetségeseinek, hogy aki Gyurcsány Ferenc ellen van, az a Demokratikus Koalíció és az ellenzéki együttműködés ellen is van, tehát a Fidesz mellett áll. Vadai Ágnes szavazók százezreit sértette meg a mondataival - így reagált a Momentum elnöke a DK alelnökének facebook posztjára. Fekete-Győr András a Magyar hangnak azt mondta: ha valaki nem szereti Gyurcsány Ferencet még nem jelenti azt, hogy Orbán mellett lenne. Fekete-Győr András szerint a korábbi miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc is belátta, hogy az ő vezetésével nem tudna Magyarország megújulni, a DK elnöke 2010 előtt káoszba vezette az országot. Előállították a rendőrök Novák Elődöt. A Mi Hazánk Mozgalom alelnöke egy tűzoltólétrára felmászva letépte a melegek jelképének számító szivárványos zászlót a budapesti Városházáról. A párt később közleményében azt írta: a családellenes jelképnek nincs helye az utcán, annál is kevésbé a fővárosi önkormányzat homlokzatán. Feltűnősködő homofób akarnoknak nevezte facebook posztjában Novák Elődöt a főpolgármester-helyettes, miután a Mi Hazánk alelnöke leszedte a főpolgármesteri hivatal épületére kitűzött szivárványos zászlót. Kerpel-Frónius Gábor szerint a zászlónak a Pride-hét alatt kint van a helye a Városházán. Homoszexuális provokációt és garázdaságot is elkövetett Karácsony Gergely azzal, hogy kitűzte a szivárványos zászlót a városházára – mondta Novák Előd Magyarország élőben című műsorunkban. A Mi Hazánk Mozgalom alelnöke szerint beteges devianciát népszerűsít a főváros. Egy roma aktivista szerint rasszista és kirekesztő jelöltet indított az ellenzék a borsodi időközi országgyűlési választáson. Setét Jenő Facebook-videójában közölte, hogy a borsodi 6-os számú választókerületben azt a jobbikos jelöltet támogatják az ellenzéki pártok, aki azt mondta: az országot nemcsak a Hasszánoktól, hanem a Sztojkáktól is meg kell védeni. A pályázó települések több mint 92 százaléka nyert a Magyar Falu programban - jelentette ki a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos Magyarország élőben című műsorunkban. Gyopáros Alpár közölte: 2800 ötezer főnél kisebb lélekszámú település van az országban, ezek döntő része nyújtott be pályázatot. Tisztán hazai forrásból, EU-s pénzek felhasználása nélkül gazdálkodik a Magyar Falu program. A magyar állam 90 százalékos üzletrészt vásárol a hévízi önkormányzat tulajdonában lévő, a sármelléki repülőteret üzemeltető társaságban, a tulajdonosi jogokat a Magyar Turisztikai Ügynökség gyakorolja majd – közölte a város polgármestere. Lynx gyalogsági harcjárművek gyártására alapít vegyesvállalatot a német Rheinmetall céggel a magyar állam a honvédség NATO-vállalásainak teljesítése érdekében. Szükség van 40 éves légvédelmi rakétarendszer cseréjére, mert a kormány célja, hogy továbbra is békében és biztonságban éljenek a magyar emberek - jelentette ki a Honvédelmi Miniszter. Benkő Tibor hangsúlyozta: a haditechnikai fejlesztések mellett kiemelkedően fontosak a jól képzett, példamutató katonák is. Böjte Csaba ferences szerzetes vezetésével bűnbánati zarándoklatot tartanak szerdán Szentendréről Visegrádra Szent István ünnepe alkalmából - közölte a szervező, a Mária Út Közhasznú Egyesület. Hangsúlyozták: szeretnének „Szent István tisztelete jegyében a kiengesztelődés útján elindulni egy békésebb, tisztább, igazabb világ felé”. A magyar és a lengyel kormány humanitárius együttműködéséről írtak alá egyetértési megállapodást Budapesten. Indonézia függetlensége kikiáltásának 75. évfordulóján gratulációját és jókívánságait fejezte ki Orbán Viktor miniszterelnök Joko Widodo államfőnek. Az uniós tagállamok vezetői szerda délelőtt rendkívüli tanácskozást tartanak a fehérorosz válsággal kapcsolatban - jelentette be a Twitteren Charles Michel, a 27 EU-ország állam-, illetve kormányfőit tömörítő Európai Tanács elnöke. Aljakszandr Lukasenko fehérorosz elnök közölte, hogy hajlandó megosztani a hatalmat és megváltoztatni az alkotmányt, de nem a tiltakozások nyomására. „Volt már egy választás, és amíg engem meg nem ölnek, nem lesz másik” - jelentette ki egy fehéroroszországi traktorgyárban Aljakszandr Lukasenko fehérorosz elnök a tut.by fehérorosz hírportál tudósítása szerint. Az Egyesült Királyság nem fogadja el a fehéroroszországi elnökválasztás eredményét - jelentette ki Dominic Raab brit külügyminiszter. Európa hitelessége ma a fehéroroszok szabadságtörekvései kapcsán vállalt szerepén múlik - jelentette ki Konrad Szymanski, az EU-ügyekért felelős lengyel miniszter. A visegrádi összefogás ereje és fontossága most is megmutatkozik, „mi is a lengyel álláspontot támogatjuk” Fehéroroszország esetében - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-bejegyzésében. Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezető videoüzenetében kijelentette, készen áll, hogy vállalja a felelősséget és vezesse Fehéroroszországot. Már 21,6 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 774 ezer, a gyógyultaké pedig 13,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Romániában meghaladta a háromezret az új típusú koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma. Szeptember 1-jétől kötelező lesz a maszk viselése Csehországban a zárt nyilvános helyeken az új típusú koronavírus terjedésének megfékezése érdekében. Indiában meghaladta az 50 ezret a koronavírus-járvánnyal összefüggésbe hozható halálesetek száma, az utóbbi 24 órában több mint 900-an haltak bele a fertőzés okozta szövődményekbe. Az Egyesült Államokban meghaladta a 170 ezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma. Libanonban jelentősen nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma a bejrúti kikötőben augusztus elején bekövetkezett robbanás után. Tízezrek tüntettek a kormány ellen a thai fővárosban. Elemzők szerint a 2014-es katonai puccs óta ez volt a legnagyobb demonstráció a délkelet-ázsiai országban. Reuven Rivlin izraeli államfő meghívta Jeruzsálembe Mohammed bin Zájid Ál Nahajant, Abu-Dzabi trónörökösét, akit sokan az Egyesült Arab Emírségek de facto vezetőjeként tartanak számon. Elkezdődött a német és az izraeli légierő első közös németországi gyakorlata. Tombol a hőség Japánban: rekordmeleget, 41,1 Celsius-fokot mértek az ország középső részén található Hamamacuban. Életének 97. évében elhunyt Eősze László Erkel Ferenc- és Széchenyi-díjas zenetörténész. Ismét magyar rendőrök indultak Észak-Macedóniába, hogy segítséget nyújtsanak a határőrizeti feladatok ellátásában. Péntektől vasárnapig 209 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Felhőszakadás veszélye miatt másodfokú riasztást adott ki Nyugat-Magyarországra az Országos Meteorológiai Szolgálat. Változik a vonatok közlekedése az augusztus 20-ai hosszú hétvégén: 19-én a pénteki, 20-án a szombati, 21-én és 22-én az ünnepnapi közlekedési rend szerint járnak a vonatok - közölte a Mávinform. Az augusztus 30-ig érvényben levő balatoni nyári menetrend után augusztus 31-től szeptember 13-ig utószezoni menetrendet vezet be a MÁV - közölte a vasúttársaság. Labdarúgó NB I: Budafok - Kisvárda 2:1 A tervezetthez képest egy órával korábban, szerdán 19 órától fogadja a Ferencváros a svéd Djurgardent a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójában. Az FC Barcelona menesztette Enrique Sétient, a labdarúgócsapat vezetőedzőjét. Kovács Anikó, a magyar ranglista első helyezettje női párosban és vegyespárosban is győzött a strandtenisz országos bajnokságon, Balatonföldváron. A koronavírus-járvány miatt elmarad a felnőtt kajak-kenu Európa-bajnokság, amelyet október 15-18. között rendeztek volna a romániai Bascovban.