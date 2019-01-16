2019. január 16.,
szerda, Gusztáv napja

Soltész Miklós: Erőforrások a hazai nemzetiségek

MTI

2019. január 16., szerda 15:03

A magyar kormány erőforrásként tekint a hazai nemzetiségiekre – mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán a Békés megyei Kétegyházán.

Soltész Miklós a helyi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda új ebédlőjének és melegítőkonyhájának átadásán példaértékűnek nevezte a kormány és a 13 magyarországi nemzetiségi önkormányzat kapcsolatát.

Utalt arra, hogy a településen megvalósult konyhai és étkezdefejlesztés értéke mintegy 26 millió forint volt.

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