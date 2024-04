Soltész Miklós: Az LMP négy évig nem szólalt meg Budapestet érintő ügyekben + videó

Megosztás itt:

Csárdi Antal, az LMP frakcióvezető-helyettese: "A budapestiek érdeke nem az orosz metrókocsi felújítás vagy az elavult járművek beszerzése.”

A 3-as metró felújított szerelvényeit kritizálta Csárdi Antal. Az LMP frakcióvezető-helyettese azt sérelmezte, hogy a Karácsony Gergely vezette fővárosba miért nem új szerelvények érkeztek.

Soltész Miklós államtitkár: "Eddig Csipkerózsika álmát aludta az LMP illetve a fővárosi politikájuk vagy mit csináltak?”

Soltész Miklós hozzátette, hogy a 2019-ben - Gyurcsány Ferenccel az élén - megalakult hat párti ellenzéki összefogás eddig egyszer sem emelte fel a hangját a főváros érdekében. Az államtitkár rámutatott: az LMP csak azért haragszik Karácsony Gergelyre, mert korábban kilépett a pártból.

Szabó Rebeka, országgyűlési képviselő, Párbeszéd: "Gödön pedig a Greenpeace mutatta ki a magzatkárosító oldószert azt NMP-t az üzem területéről kiömlő szennyvízben, ugyanazt az oldószert, amit korábban a gödi kutakban is megtaláltak.”

A Párbeszéd országgyűlési képviselője az akkumulátorgyárak ellen szólalt fel. Szabó Rebeka szerint a jelenlegi jogszabályok nem alkalmasak arra, hogy megvédjék a helyben lakók egészségét és az ország természeti értéke

Koncz Zsófia, államtitkár, Energiaügyi Minisztérium: "Márciustól növeltük a bírságoknak is az összegét, például megtízszereztük a bírság mértékét, tehát, az a helyzet, hogy ilyen téren is folyamatosan azon dolgozunk, hogy minél jobban tudjuk biztosítani az embereknek az egészségét és a környezet védelmét. Göd kapcsán, ahogy már korábban elmondtuk, polgármester úr feljelentést tett, illetve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is vizsgálatokat folytat.”

Koncz Zsófia államtitkár arra is kitért, hogy a Párbeszéd politikusai a zöldenergiát érintő törvényjavaslati vitákon részt sem vettek, ráadásul a párt eddig egyetlen zöldenergia szabályozással kapcsolatos felvetést sem szavazott meg.