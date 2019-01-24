2019. január 24.,
csütörtök, Timót napja

Soltész Miklós: A pápa csíksomlyói látogatása történelmi lehetőség

MTI

2019. január 24., csütörtök 17:41, frissítve: csütörtök 20:28

Soltész Miklós szerint Ferenc pápa június elsejére tervezett csíksomlyói látogatása történelmi lehetőség a térségben élő nemzetek egymásra találására, megbékélésére.

A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Csíksomlyón beszélt erről a kegytemplom előtt csütörtök délután tartott sajtótájékoztatóján. Soltész Miklós arra buzdított, hogy minél többen jöjjenek el Csíksomlyóra Ferenc pápa látogatására. Úgy vélte: a látogatás támaszt nyújthat a kereszténység és a nemzetek megmaradásához.

Az államtitkár közölte: a magyar kormány első lépésben 20 millió forint nagyságrendű támogatást nyújt az előkészületekhez. Hozzátette: hamarosan megkapják a csíksomlyói ferences szerzetesektől a támogatási igényt a pontos feladatmegjelölésekkel, és igyekeznek minél gyorsabban folyósítani a támogatást, hogy a szervezők elkezdhessék a munkát.

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