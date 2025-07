Soltész Miklós: A magyar kormány fontosnak tartja, hogy az országban élő nemzetiségeket minden lehetséges formában támogassa

Megosztás itt:

Soltész Miklós meglátogatta a magyarországi szlovák fiatalok számára megrendezett ökumenikus hitéleti tábort a Pozsonyhoz közeli Mária-zarándokhelyen, Máriavölgyben.

Soltész Miklós szerint "a nemzetiségek kormányzati támogatásának természetesnek kellene lennie minden országban úgy, ahogy Magyarországon már az". Elmondta, hogy idén már tizenegyedik alkalommal táboroznak a fiatalok Máriavölgyben, a magyarországi szlovák nemzetiség közösségi életet támogató Identita (Identitás) egyesület szervezésében. Nem véletlenül esett a választás erre a helyszínre, amely már a történelmi magyar királyság idején is egy régi, jól ismert zarándokhelynek számított - tette hozzá.

A tábor egyik fontos célja, hogy "a magyarországi szlovák fiatalok anyanyelvi környezetben is eltölthessék a szabadidejüket, és örömmel tapasztaljuk, hogy ezek közül a tizenéves fiatalok közül - akik szüleiktől és nagyszüleiktől tanulták az anyanyelvet - sokan tudnak középfokú nyelvvizsgát tenni, ezeknek a táboroknak is köszönhetően" - emelte ki.

A konkrétumokról szólva elmondta, hogy a Magyarországon élő tizenhárom nemzetiségnek az idei nyáron eddig több száz, a szlovák nemzetiségnek pedig ezen belül negyven táborát támogatta már a magyar kormány. E gyermektáborok célja az identitás és az anyanyelv megtartása, megőrzése, valamint a közösségépítés - tette hozzá.

Elmondta azt is: a táborban eltöltött órák azt az örvendetes tényt igazolták vissza számára, hogy a fiatalok "le tudják tenni a telefonokat, a kütyüket, és együtt játszva jól tudják érezni magukat a közösségben; tehát bizonyítják azt, hogy valamennyien nagyszerű gyerekek". A velük élő felnőttek felelőssége ezért az, hogy programok szervezésével biztosítsák számukra a közösségépítés lehetőségét.

"Az pedig természetes, hogy a részt vevő gyerekek kettős identitásúak, tehát egyszere szlovákok és magyarok is, a magyar kormány pedig azt vallja, hogy minden nemzetiség őrizze és erősítse meg nyelvi és kulturális identitását, amelyet a két országnak nem eltűrnie kell, hanem kölcsönösen, szeretettel elismernie és segítenie. Épp ezért szörnyű és katasztrofális az, amit keleti szomszédunk, Ukrajna művel, amikor mindent el akar törölni, ami az ukrántól eltérő, tehát más nemzetiségű, miközben egyéb dolgokban követelőzik - ami azért érthetetlen, mert mi, magyarok mindent megadunk a nálunk élő ukrán közösségnek, amire szükségük van, beleértve az iskolákat és a gyermektáborokat is. Ők azonban ebből semmit sem viszonoznak a mi kisebbségünk számára. Mi tehát azt szeretnénk nekik megmutatni, hogy úgy is lehet együtt élni a más nemzetiségűekkel, ahogy mi tesszük" - hangsúlyozta az államtitkár.

Forrás: MTI

Fotó: MTI