Soltész Miklós: a keresztényeknek a kommunizmus után a liberális diktatúrát is túl kell élniük

Soltész Miklós kijelentette, az egyházak és rendek bátorsága és kitartása kellett ahhoz, hogy a magyarok megmaradhassanak kereszténységükben, és továbbra is otthon lehessenek Rómában.

Hangoztatta, hogy az egyházak tagjai minden megpróbáltatás ellenére "tovább vitték feladatukat": ezt tették a rendszerváltás idején is, amikor ismét szolgálatba álltak az oktatásban, egészségügyben és számos más szociális területen.

Úgy vélte, szükség van most is a példamutató bátorságra azért, hogy "a kommunista diktatúra után a liberális diktatúrát is túléljük, mivel az támadja a kereszténységet, az egyházat, a nemzeteket, melyeket egymással szembefordítva tönkre akar tenni".

Kifejtette, a magyar kormány támogatta, hogy a Villa Mater Redemptoris zarándokház hosszú távra biztos kezekbe kerüljön, így segített abban, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Kar (MKPK) megvásárolja és felújítsa.

A Villa Mater Redemptoris - ismertebb nevén a Tamagno utcai egyházi intézmény - az olasz fővárosban működő egyik magyar zarándokház. A kertes, három emeletes épületet a hatvanas években külföldi adományokból az Isteni Megváltóról elnevezett magyar női szerzetesrend tagjai építették fel. A házat 2019-ben a MKPK megvásárolta, és 2021-től a magyar kormány támogatásával teljesen felújították.

Az ünnepélyes avatáson misét celebrált Veres András, a MKPK elnöke, a Győri Egyházmegye püspöke, aki megáldotta a zarándokházat és használóit. Veres András azt mondta, újabb ház fogadja az Örök Városba érkező magyarokat, akik "békére, hitre, lelki és szellemi közösségre" találhatnak ott.

A zarándokház megnyitásán többek között részt vett Tóth Tamás az MKPK titkára, Németh Norbert, a Pápai Magyar Intézet (PMI) rektora, aki egyben a házat üzemeltető Szent István Alapítvány elnöke, Bathó György a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára, Érszegi Márk Aurél a Külgazdasági és Külügyminisztérium vallásdiplomáciai főtanácsadója.

Jelen voltak a házban most is szolgálatot teljesítő Isteni Megváltóról elnevezett rend nővérei, köztük Balogh Kinga nővér, aki a ház építésében egykor résztvevő Galavitch Geraldine unokahúga.

A misén a szombathelyi VOX Savariae Ökumenikus Vegyeskar tagjai énekeltek.

Az első magyar zarándokházat Szent István király állíttatta a Szent Péter-bazilika mellé, ahol 1030-tól 1766-ig állt. Utódépületét, a mai római Szent István Házat, szintén külföldi adományokból építették, és 1967-ben avatták fel. A házat az MKPK szintén megvásárolta, ünnepélyes átadása tavaly volt.

A megújult Villa Mater Redemptoris hatvan szobával várja a magyar vendégeket.

MTi