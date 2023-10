Sokkos állapotban a férfi, aki a romok alól kiszabadította a 9 éves kisfiú holttestét az erzsébeti iskolatragédia után

Megosztás itt:

A becsengetés előtt több, mint negyed órával érkezett meg az iskolába az anya a kilenc éves kisfiúval. Akkor, amikor a többi gyerek is, vagyis rengeteg ember volt az iskola közelében. Pont ezért érthetetlen, hogy az óriási teherautó miért pont ekkor, nem korábban, vagy nem később akart megfordulni ott – írja az Origo.

A fordulás közben hibázott a sofőr. Nekitolatott a kerítésnek, amely ráborult a kisfiúra és az anyjára. A kisfiúnak olyan súlyosak voltak a sérülései, hogy már nem lehetett megmenteni az életét, meghalt. Az anya súlyos sérülésekkel került kórházba.

Az iskolából a tragédia után minden gyerek családját értesítették. A meghalt fiú egyik osztálytársának az anyja azonnal rohant is a gyerekéért.

A történtek után azonnal hazavittem a fiamat. Egyelőre nem akar beszélni a történtekről. Hallgat.

Egy idős nő jól ismerte a kisfiút. Egy utcában lakik a családdal. Az unokái is abba az iskolába járnak, ahol a baleset történt, a gyerekek rendszeresen játszottak együtt. Ráadásul a lánya és a kisfiú anyja nem csak közeli szomszédok, barátnők is.

„A gyerekek rendszeresen játszottak együtt, minden nap találkoztak. Nagyon okos, egészséges, és gyönyörű kisfiú volt, több tantárgyból is nagyon tehetséges, és sportolt. Felfoghatatlan, ami történt."

– mondja a nagymama.

Egy nő azt meséli, a fia negyedikes, egy osztállyal járt a meghalt kisfiú felett, de a gyerekek ugyanarra az edzésre jártak. Ő is, ahogy a legtöbb szülő, és gyerek sokkos állapotban voltak a történtek után órákkal is. Persze azokat megrázott a tragédia, de leginkább azokat, akik látták is, ami történt.

"Láttam, ahogy a teherautó megpróbál kimenni a kapun, de nem fér el, fennakadt a kerítésen, és kidönti a betonoszlopot, ami rázuhant a gyerekre." Ismerte a kisfiút, Ricsit, aki egy hete ünnepelte a születésnapját.

"A nagy fiam is minden látott" – mondja egy másik anya.

"Ő vitte kocsival a kis testvéreit reggel iskolába, mielőtt dolgozni ment.

Látta, ahogy dől a beton, sikítoznak az emberek, ő meg kiugrott a kocsiból, és segített eltávolítani a törmeléket, kiemelni a gyereket, akit akkor már vér borított. A kicsik végig a kocsiban voltak, nem tudni, mit láttak az egészből

– mondja az anya. Rettentően megviselte, ami történt."

A kicsengetés után, főleg a kisebbeket, de néhány nagyobb gyereket is az ölükbe vittek haza a szülők. De volt olyan gyerek is, aki elszaladt, nem akart beszélni amikor az anyja, vagy az apja fogadta az iskola előtt.

A baleset helyszínén még kora délután is a romokat pakolták. Az iskola dolgozói felmosóvödrökkel és takarítószerekkel járkáltak ki-be az épületből.

