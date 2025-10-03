Keresés

Belföld

Sokkoló: "Ukrajna ezerszer jobb!" – A Tisza Párt megszorítással büntetné a magyar gazdákat + videó

2025. október 03., péntek 15:40 | Hír TV

Nyíltan kimondta: Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke szerint "felesleges Ukrajnával versenyezni" a magyar mezőgazdaságnak, mert ők ezerszer jobban csinálják. A Magyar Péter embere által beharangozott megszorító csomag nem csak a gazdák mindennapi munkájába, de a támogatási rendszerbe is belenyúlna, súlyosan károsítva ezzel a szektort. De miért állítja Nagy István agrárminiszter, hogy ezzel a brüsszeli mintával a Tisza Párt tönkretenné a gazdákat?

  • Sokkoló:

Sokkoló tragédia: A rendőrök lőtték le véletlenül az egyik áldozatot a manchesteri zsinagógánál

Sokkoló tragédia: A rendőrök lőtték le véletlenül az egyik áldozatot a manchesteri zsinagógánál

 Megrázó és tragikus hiba történt a manchesteri zsinagóga elleni terrorakció elhárítása közben: a pénteki előzetes patológiai vizsgálatok szerint a két halálos áldozat közül az egyiket lőfegyver okozta sérülés ölte meg. Mivel a szíriai származású merénylőnél nem volt lőfegyver, a rendőrség (GMP) beismerte: valószínűleg az akciót elhárító rendőrök lövése okozta a halálos sérülést. Eközben a brit belügyminiszter a szombati palesztinpárti tüntetések felfüggesztését kéri.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

A pánik üzenete a Szőlő utca árnyékában: a Zsolti bácsi-show vége az elszámoltatás kezdete - és az államférfi válasza

A pánik üzenete a Szőlő utca árnyékában: a Zsolti bácsi-show vége az elszámoltatás kezdete - és az államférfi válasza

 Az ellenzéki gyűlöletkeltés és hergelés soha nem volt még ilyen rossz védekezés. Juhász Péter ahelyett, hogy bizonyítékokkal állna elő, dühösen kiabál. Az ügyészséget nem érdekli a Facebook, sem a prófétai jóslat. Juhász Péter ma nem a Zsolti bácsi hazugságait terjesztő futóbolond szerepét hozta, hanem a saját, leleplezett valóságát, az ügyészség előtt az alpári kiabálás a bizonyíték arra, hogy a telefonjai tartalma és a vádjai között akkora a szakadék, mint a posztja és a valóság között. A hamis vádakért most a jogi következmények harapnak vissza.

"Nem akarunk meghalni Ukrajnáért!" – Orbán Viktor kitálalt Brüsszel háborúba sodró stratégiájáról + videó

 A legerősebb mondattal érkezett haza a miniszterelnök a zárt Koppenhágai csúcsról: Orbán Viktor a Kossuth Rádióban nyíltan kimondta, hogy "Mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért", élesen elítélve Brüsszel háborús stratégiáját. A kormányfő szerint az uniós elképzelés Magyarországot is háborúba sodorhatja. De pontosan mi az a "hátborzongató" terv, amely katonák küldéséhez vezethet, és milyen sürgős lépést javasol a Fidesz elnökségének a miniszterelnök?
Szijjártó Péter: modern védelmi központot épít a Rheinmetall Zalaegerszegen – 3,7 milliárdos beruházás és 80 csúcstechnológiás munkahely

Szijjártó Péter: modern védelmi központot épít a Rheinmetall Zalaegerszegen – 3,7 milliárdos beruházás és 80 csúcstechnológiás munkahely

 A második világháború óta nem volt ilyen feszült a helyzet – figyelmeztetett Szijjártó Péter miniszter a Rheinmetall fejlesztési központjának bejelentésén. A kormány napi küzdelmet folytat a háborúból való kimaradásért, de mint a miniszter hangsúlyozta: a békéhez erőre van szükség. A Zalaegerszegen létrejövő védelmi ipari központ a Magyar Honvédség hazai gyártású eszközökkel való felszerelését segíti elő, növelve az ország önellátási képességét.
