A pánik üzenete a Szőlő utca árnyékában: a Zsolti bácsi-show vége az elszámoltatás kezdete - és az államférfi válasza

Az ellenzéki gyűlöletkeltés és hergelés soha nem volt még ilyen rossz védekezés. Juhász Péter ahelyett, hogy bizonyítékokkal állna elő, dühösen kiabál. Az ügyészséget nem érdekli a Facebook, sem a prófétai jóslat. Juhász Péter ma nem a Zsolti bácsi hazugságait terjesztő futóbolond szerepét hozta, hanem a saját, leleplezett valóságát, az ügyészség előtt az alpári kiabálás a bizonyíték arra, hogy a telefonjai tartalma és a vádjai között akkora a szakadék, mint a posztja és a valóság között. A hamis vádakért most a jogi következmények harapnak vissza.