Sokkoló leleplezés: Külföldi pénzekkel tömik a magyar ellenzéket – itt a bizonyíték

A magyar ellenzék tagadta, hogy külföldről finanszírozták volna őket – most viszont itt az újabb bizonyíték. - írta Orbán Balázs a Facebook oldalán.

Az amerikai képviselőház Igazságügyi Bizottságának ülésén Magyarország volt a téma. Egész pontosan az, hogy az Egyesült Államok adófizetői pénzeit arra használta fel a Biden-adminisztráció, hogy befolyásolja a magyar belpolitikát a baloldali média, az NGO-k és politikai projektek finanszírozásán keresztül.

Az Igazságügyi Bizottság meghallgatásán Brandon Gill texasi republikánus képviselő kérdezte az üggyel kapcsolatban Mike Gonzalezt, a Heritage Foundation vezető szakértőjét, aki a USAID forrásaival történő visszaéléseket kutatja.

A bizottsági ülésen feltárták, hogy a Samantha Power vezette USAID különösen aktív volt Magyarország esetében. Brandon az iránt érdeklődött, hogy „miért volt érdekelt a Biden-adminisztráció abban, hogy adófizetői pénzeinket felhasználva pénzügyi támogatást juttasson egy szövetséges ország belpolitikai ellenzékének annak érdekében, hogy ártson egy demokratikusan megválasztott kormánynak?”

Gonzalez arra a következtetésre jutott, hogy a demokrata kormányzat „egyszerűen nem kedvelte azokat a konzervatív kormányokat, amelyek olyan ügyekért küzdöttek, mint az élet védelme vagy a demográfiai növekedés előmozdítása. […] Úgy gondolom, egyszerűen arról volt szó, hogy a Biden-kormányzat nem értett egyet ezeknek az országoknak a politikájával – még akkor sem, ha ez ellentétes volt az Egyesült Államok érdekeivel.”

A meghallgatás világosan megmutatta: a magyar ellenzék külföldi megrendelésre működik. Ezúttal sincs ez másként – csak most nem Washingtonból, hanem Brüsszelből jön az ukáz. Az ellenzéki térfélen az elmúlt évtizedekben azon ment a versengés, hogy ki tudja jobban kiszolgálni a külföldi érdekeket – és úgy tűnik, hogy ezúttal is megvan a nyertes. Szerintünk viszont a magyar politika kizárólag a magyar emberek érdekeit szolgálhatja. - fejezte be Orbán Balázs.

Forrás: Orbán Balázs/ Facebook